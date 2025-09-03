Suscribirse

Estados Unidos

Nueva ley en EE. UU.: los conductores que infrinjan esta norma pagarán una condena en la cárcel de manera inmediata

La ley hace parte de los esfuerzos de una familia por hacer justicia a la muerte de su hija.

Redacción Mundo
4 de septiembre de 2025, 1:55 a. m.
La velocidad crucero es una función que ayuda a mejorar la seguridad de conducción.
Los conductores que manejen ebrios pagarán penas en la cárcel. | Foto: Getty Images

Una nueva ley para un estado de Estados Unidos endurece las sanciones para los conductores que infrinjan las leyes de conducción, incluso algunos casos podrían desencadenar en penas en la cárcel.

Los conductores deben tener especial cuidado si deciden manejar bajo los efectos del alcohol, pues en caso de ser detenidos por la policía, podrían ser condenados a prisión a partir del 1 de noviembre de este año.

La ley aplica para el estado de Oklahoma, y fue impulsada por la demanda de una familia, que lleva el apellido Murrow, luego de que su hija falleciera en un accidente de tránsito en el 2020. En aquel entonces, la joven de 19 años —identificada como Marissa— fue atropellada por un hombre que conducía ebrio tras asistir a una boda, de acuerdo con los reportajes del incidente.

¿Cómo consultar si su licencia de conducción en Florida, Estados Unidos está suspendida?
Las personas enfrentarán graves sanciones si conducen ebrios en Oklahoma. | Foto: Getty Images

Por lo tanto, la nueva normativa establece que las personas condenadas por manejar alcoholizados, serán señalados de delitos graves, sumando cargos si estos son capturados excediendo los límites de velocidad.

Contexto: Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

Las penas en la cárcel pueden aumentar si los conductores causan algún disturbio en las calles o provocan un accidente en el que un tercero resulte herido o pierda la vida, según los detalles de un reporte del medio KWTV.

La ley también indica que los conductores que reincidan en el delito, deberán enfrentar sanciones más severas.

Los carros automáticos hacen que la conducción sea más sencilla.
Los conductores que cometan la falta serán señalados de delitos graves. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La familia Murrow ha defendido diversas leyes estatales para regular los comportamientos de los ciudadanos, tras la trágica y repentina muerte de su hija.

Contexto: Advierten a los conductores sobre el peligroso fin de semana del Día del Trabajo en EE. UU.: conozca los riesgos

En marzo, la Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó una ley que exige a los camareros contar con una licencia especial en caso de que sean contratados para servir alcohol en eventos masivos, como una boda.

En la aprobación de dicha legislación, el representante estatal Brian Hill aseguró que las leyes no son únicamente política, sino que tienen la finalidad de “proteger a los niños y a las familias y garantizar que tragedias como la de Marissa nunca vuelvan a ocurrir”.

Se deben tener buenos hábitos de conducción para no dañar los componentes del carro.
La ley hace parte de los esfuerzos de una familia por regular el comportamiento de los ciudadanos. | Foto: Getty Images

“Al exigir la capacitación y la rendición de cuentas adecuadas a quienes sirven alcohol en estos lugares de eventos, estamos tomando medidas significativas para evitar pérdidas sin sentido“, declaró Hill en marzo.

“La memoria de Marissa es el motor de esta medida y, con el apoyo de la familia Murrow, tengo la esperanza de que esta ley salvará vidas y hará que nuestras comunidades sean más seguras para todos“, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La pelea entre hinchas de Quindío y Nacional que opacó el juego por Copa BetPlay: video de lo que pasó

2. Ana Karina Soto destapó preocupante diagnóstico médico y dio fuerte noticia a sus seguidores

3. La letal bacteria ‘come carne’ pone en alerta a expertos en EE. UU.: “definitivamente, esto no es normal”

4. Remontada de locura: Astros y Yankees se enfrentaron en medio de jonrones, expulsiones y errores de pesadilla

5. El famoso coreano que vive en Colombia confesó por qué tuvo depresión cuando era niño: “Yo dije, Dios no me quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidosconducción

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.