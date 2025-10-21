Así puede perder su licencia de conducción en EE. UU.: infracciones que afectan a inmigrantes indocumentados

Una ley estatal de California, en Estados Unidos, permitió a los extranjeros indocumentados emitir una licencia de conducción de categoría AB 60, que les permite usar su vehículo por la región sin necesidad de regular su estatus migratorio.

La legislación fue un avance para la seguridad vial y la inclusión de miles de extranjeros que residen en el estado y están en proceso para obtener los documentos legales de residencia. Sin embargo, las personas con esta licencia deben tener en cuenta que esta puede ser revocada en caso de que no cumplan con los requisitos.

Entre las principales condiciones, los conductores con la licencia AB 60 deben cumplir con las mismas normas para todos los conductores del estado.

Los extranjeros pueden acceder a una licencia especial. | Foto: Getty Images

El documento puede ser anulado si los extranjeros acumulan una cantidad determinada de infracciones en un periodo de tiempo. De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado, se considera como “negligente” a los conductores que tengan 4 puntos en 12 meses, 6 puntos en un periodo de 24 meses, u 8 puntos en 36 meses.

Cada infracción suma un punto al historial de la persona, y en cuanto este supere los límites establecidos por el departamento, la licencia le será suspendida de manera inmediata, incluyendo los documentos regulares o la que se le otorga a los inmigrantes que residente de manera irregular en el país norteamericano.

La licencia les permite manejar por el estado mientras regulan su estatus migratorio. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, aquellos conductores que cometan faltas extremadamente graves, asumirán la revocación inmediata de su licencia. El Manual del Conductor de California, actualizado en el 2025, establece que conducir bajo los efectos de alcohol o de drogas alucinógenas deriva en la suspensión de la licencia.

En el estado también se considera una falta grave participar en carreras callejeras ilegales, provocar un accidente vial y huir de la escena o de la policía, lo cual se agrava aún más si hay personas heridas en medio del incidente. En caso de que el conductor haya causado lesiones graves en un tercero, el caso puede resultar en un delito que puede implicar hasta siete años de prisión.

La licencia puede ser cancelada por varias razones. | Foto: Getty Images

Las anteriores faltas mencionadas, además de que resultan en la revocación de los documentos para conducir, también pueden representar altas multas para los conductores, además de agregarle antecedentes penales al historial judicial, lo que afectaría el proceso migratorio de las personas que están regulando su residencia en el país.

Se le suman otras condiciones que también afectan a las personas que poseen la categoría de la licencia mencionada. Los extranjeros que no se presenten ante la corte para su proceso migratorio, y luego reciban una multa de tránsito, asumirán la suspensión del documento, clave para poder transitar por el estado sin ser detenidos por las autoridades migratorias.