Lo que debía ser un viaje normal de Londres a Estados Unidos, se convirtió en un dolor de cabeza para una pareja norteamericana por una política de la empresa.

Cuando estaban intentando registrarse para tomar un vuelo desde la capital londinense hasta Seattle, la aerolínea les informó que deberían quedarse en esta ciudad, debido a una regla sobre el uso de la tarjeta de crédito que mantiene la compañía.

¿Qué le pasó a la pareja norteamericana en el aeropuerto de Londres?

Herb Weisbaum y su esposa intentaban regresar a su casa después de haber visitado a sus primos en Londres, sin embargo, cuando se acercaron para hacer su check-in, se enteraron de que no podían registrarse y que debían permanecer en la ciudad.

La razón por la cual estaban atrapados en el aeropuerto, la expuso el mismo Weisbaum, quien escribió que cuando llegó el turno de registrarse en Delta, en el aeropuerto de Heathrow, les indicaron que debían pasar la tarjeta de crédito que había utilizado para comprar los tiquetes.

Fue entonces cuando surgió el problema, pues ni él ni su esposa tenían esa tarjeta a la mano, pues estaba guardada en su casa en Seattle.

La situación parecía no tener solución, pues los operadores de la aerolínea no le dieron otra opción para poder hacer su registro.

“No me permitió ingresar el código de confirmación de nuestro viaje, como lo hice en Seattle antes de abordar nuestro vuelo a Londres, ni tampoco ingresar un número de boleto”, afirmó Weisbaum, tal y como se registra en The Sun.

Ante la inesperada sorpresa, la pareja solicitó hablar con el supervisor de Delta, quien les afirmó lo que ya les habían comunicado: si no utilizan la tarjeta de crédito con la que se compraron los tiquetes, no podrían registrarse.

Además, el funcionario les explicó que esta era una política de la empresa que tenía como objetivo proteger a los pasajeros de fraude de identidad.

Una pareja casi quedó abandonada en el extranjero debido a una regla de tarjeta de crédito poco conocida de Delta Airlines. | Foto: Foto: YouTube @6abc Filadelfia

¿Cómo terminó en caso de Weisbaum y su esposa?

La pareja estadounidense tenía pasaporte y licencia de conducir, con lo que hubiera podido constatar su identidad, no obstante, la empresa insistía en que debían mostrar la tarjeta de crédito con la que se había hecho la compra de los pasajes.

La única opción viable que le quedó a Weisbaum fue llamar a su vecino, Sam, y pedirle que quitara la alarma de seguridad y conseguir las tarjetas de crédito, de lo contrario, tendrían que permanecer en Londres.

“Sam envió un mensaje de texto con fotos del anverso y el reverso de la tarjeta, y Delta finalmente imprimió nuestras tarjetas de embarque”.

La situación tomó por sorpresa a los viajeros norteamericanos, quienes ignoraban que existiera esta política.

Por fortuna se pudo resolver el caso y la pareja pudo regresar a casa sin más problemas.