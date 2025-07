Estados Unidos impone restricciones a aerolíneas mexicanas y amenaza con acabar alianzas

En un comunicado oficial, el DOT advirtió que, si México no revierte esas decisiones tomadas en 2022 y 2023, podría rechazar nuevas solicitudes de vuelos de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos. Además, se propuso retirar la inmunidad antimonopolio del joint venture entre Delta Air Lines y Aeroméxico, una alianza crítica en el mercado transfronterizo norteamericano.

México argumenta que el desplazamiento de vuelos al Aeropuerto Felipe Ángeles buscaba reducir la saturación en Ciudad de México. No obstante, el DOT señala que muchas de esas medidas no se sustentan en mejoras de infraestructura concretas en Benito Juárez, donde los trabajos prometidos hace ya tres años no han iniciado.