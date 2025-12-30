Estados Unidos

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

La nueva ley estatal entrará en vigor en 2026 y obligará a los camiones a abandonar calles vecinales, generando cambios drásticos en la logística, posibles sanciones y preocupación entre transportistas e inmigrantes que dependen del sector.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

30 de diciembre de 2025, 5:17 p. m.
La nueva normativa en California busca reducir ruido, contaminación y riesgos viales al restringir el paso de camiones por zonas residenciales desde 2026.
La nueva normativa en California busca reducir ruido, contaminación y riesgos viales al restringir el paso de camiones por zonas residenciales desde 2026. Foto: Getty Images

A partir del 1 de enero de 2026, una nueva normativa estatal modificará por completo el tránsito de vehículos de carga en calles residenciales.

Esta medida ya genera preocupación entre transportistas, empresas logísticas y comunidades inmigrantes que dependen de este sector para su sustento.

A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

California se prepara para un cambio drástico en la forma en que circulan los camiones dentro de sus ciudades.

La ley, conocida como AB 98, establece que los camiones de gran tamaño ya no podrán utilizar calles residenciales como rutas habituales.

En adelante, deberán desplazarse exclusivamente por corredores designados para transporte pesado, definidos por autoridades locales en coordinación con el Departamento de Transporte de California.

Noticias Estados Unidos

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Noticias Estados Unidos

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

Noticias Estados Unidos

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

Noticias Estados Unidos

A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

Noticias Estados Unidos

Golpe al asilo en EE. UU.: DHS cambia las reglas y frena decisiones desde el 31 de diciembre

Noticias Estados Unidos

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

Mundo

Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

Mundo

Confirman nueva llamada de Trump con Maduro en medio de las tensiones entre EE. UU. y el régimen venezolano

Opinión

Estados Unidos vuelve a apretar el tablero con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional: ¿cómo defender la soberanía con estrategia?

El objetivo oficial es el de reducir el impacto del tránsito pesado en vecindarios que no están diseñados para soportar ese nivel de carga ni de contaminación.

Según explican las autoridades estatales, el tránsito constante de camiones por zonas residenciales ha provocado un deterioro acelerado del pavimento, mayores niveles de ruido, vibraciones en viviendas y un aumento del riesgo para peatones, ciclistas y niños.

Además, se busca limitar la exposición a emisiones diésel en zonas cercanas a escuelas, parques y complejos residenciales, una preocupación recurrente en comunidades urbanas densamente pobladas.

x
A partir de 2026, los camiones de carga deberán circular solo por corredores autorizados y dejarán de usar calles residenciales en California. Foto: Getty Images

¿Cómo afecta el cambio al sector del transporte?

Sin embargo, el cambio no será sencillo. California es uno de los principales centros logísticos de Estados Unidos y gran parte de su economía depende del transporte terrestre de mercancías desde puertos, almacenes y centros de distribución.

Para muchos camioneros, especialmente los independientes y pequeños operadores, entre ellos miles de inmigrantes, esta restricción implicará recorridos más largos, mayor consumo de combustible y posibles retrasos en entregas.

Empresas del sector han advertido que la concentración obligatoria de camiones en rutas específicas podría generar congestión en autopistas y vías principales, trasladando el problema de tráfico a otros puntos críticos.

Además, existe una inquietud frente a las multas y sanciones que podrían aplicarse a quienes incumplan la norma.

Desde el ámbito urbano, gobiernos locales y organizaciones vecinales respaldan la medida como un paso necesario para mejorar la calidad de vida y reforzar la seguridad vial.

Consideran que durante años las calles residenciales han funcionado como atajos logísticos, con consecuencias negativas para la infraestructura y la convivencia comunitaria.

Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

La restricción al tránsito de camiones forma parte de una estrategia más amplia de California para reorganizar su movilidad urbana, reducir emisiones contaminantes y reforzar la planificación del transporte.

No obstante, expertos advierten que el éxito de la ley dependerá de una implementación cuidadosa, con señalización clara, corredores bien diseñados y coordinación real con el sector logístico.

Más de Noticias Estados Unidos

EE.UU.

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

La secretaria de Seguridad Nacional impulsa una estrategia visual, tecnológica y diplomática para reforzar la contención migratoria

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

x

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

El Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 150 puntos en varias localidades, un nivel considerado riesgoso para toda la población.

A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

Son tres rutas por las cuales se puede aplicar al asilo en Estados Unidos.

Golpe al asilo en EE. UU.: DHS cambia las reglas y frena decisiones desde el 31 de diciembre

x

La nueva estrategia de ICE que podría cambiar la forma en que se localiza y detiene a migrantes en EE. UU.

Rituales de Año Nuevo

Tradiciones latinas se toman Estados Unidos: estas tendrán lugar en medio de la celebración del Año Nuevo

x

En video: rescate de niño autista en un estanque, se escapó de su casa en Florida y se utilizó un helicóptero para encontrarlo

Beneficiarios de Medicare revisan sus opciones de cobertura antes de la inscripción abierta, un periodo clave para comparar costos y redes médicas.

Un giro histórico en la atención sanitaria rural en Estados Unidos

Noticias Destacadas