A partir del 1 de enero de 2026, una nueva normativa estatal modificará por completo el tránsito de vehículos de carga en calles residenciales.

Esta medida ya genera preocupación entre transportistas, empresas logísticas y comunidades inmigrantes que dependen de este sector para su sustento.

California se prepara para un cambio drástico en la forma en que circulan los camiones dentro de sus ciudades.

La ley, conocida como AB 98, establece que los camiones de gran tamaño ya no podrán utilizar calles residenciales como rutas habituales.

En adelante, deberán desplazarse exclusivamente por corredores designados para transporte pesado, definidos por autoridades locales en coordinación con el Departamento de Transporte de California.

El objetivo oficial es el de reducir el impacto del tránsito pesado en vecindarios que no están diseñados para soportar ese nivel de carga ni de contaminación.

Según explican las autoridades estatales, el tránsito constante de camiones por zonas residenciales ha provocado un deterioro acelerado del pavimento, mayores niveles de ruido, vibraciones en viviendas y un aumento del riesgo para peatones, ciclistas y niños.

Además, se busca limitar la exposición a emisiones diésel en zonas cercanas a escuelas, parques y complejos residenciales, una preocupación recurrente en comunidades urbanas densamente pobladas.

¿Cómo afecta el cambio al sector del transporte?

Sin embargo, el cambio no será sencillo. California es uno de los principales centros logísticos de Estados Unidos y gran parte de su economía depende del transporte terrestre de mercancías desde puertos, almacenes y centros de distribución.

Para muchos camioneros, especialmente los independientes y pequeños operadores, entre ellos miles de inmigrantes, esta restricción implicará recorridos más largos, mayor consumo de combustible y posibles retrasos en entregas.

Empresas del sector han advertido que la concentración obligatoria de camiones en rutas específicas podría generar congestión en autopistas y vías principales, trasladando el problema de tráfico a otros puntos críticos.

Además, existe una inquietud frente a las multas y sanciones que podrían aplicarse a quienes incumplan la norma.

Desde el ámbito urbano, gobiernos locales y organizaciones vecinales respaldan la medida como un paso necesario para mejorar la calidad de vida y reforzar la seguridad vial.

Consideran que durante años las calles residenciales han funcionado como atajos logísticos, con consecuencias negativas para la infraestructura y la convivencia comunitaria.

La restricción al tránsito de camiones forma parte de una estrategia más amplia de California para reorganizar su movilidad urbana, reducir emisiones contaminantes y reforzar la planificación del transporte.

No obstante, expertos advierten que el éxito de la ley dependerá de una implementación cuidadosa, con señalización clara, corredores bien diseñados y coordinación real con el sector logístico.