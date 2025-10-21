Suscribirse

Estados Unidos

Alertan a gran parte de la Costa Oeste de EE. UU.: peligro en aguas del Pacífico con posibles consecuencias para la vida humana

El servicio meteorológico advierte de fuertes corrientes oceánicas

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
21 de octubre de 2025, 9:33 p. m.
x
Las olas y las fuertes corrientes constituyen un peligro para los bañistas. | Foto: Getty Images

Eventos meteorológicos que se están desarrollando en el Pacífico están teniendo consecuencias en el mar que cubre la costa Oeste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas en diversos cuerpos de agua adjuntos a varias poblaciones, que podrían estar presentando fuertes olas potencialmente mortales para bañistas.

Fuerte oleaje en el Caribe.
Este tipo de corriente es más peligroso en inmediaciones a las rocas. | Foto: Archivo Particular - Cortesía

En su página web, el NWS consignó que “Las olas repentinas pueden golpear sin previo aviso y han sido responsables de numerosas muertes en los últimos años. En gran parte de la Costa Oeste, las olas repentinas causan más muertes que todos los demás peligros meteorológicos juntos”, advirtieron.

Lugares con fuerte oleaje

El NWS de Los Ángeles confirmó que “grandes olas rompientes de 3 a 4,5 metros con peligrosas corrientes de resaca debido a un oleaje del noroeste de moderado a largo plazo”.

Contexto: Científicos revelan la expansión sin precedentes de una ‘franja marrón’ que amenaza costas y ecosistemas del Atlántico

“Posibles inundaciones costeras menores localizadas y erosión de playas el miércoles alrededor de la marea alta, entre las 8:00 a. m. y el mediodía”, agregó el comunicado.

Poe su parte, el servicio meteorológico de Medford pronosticó que “el oleaje prolongado podría traer olas furtivas a las playas de los condados de Curry, Coos y Douglas el martes. Estas olas pueden derribarte, tanto en la playa como en un embarcadero. Pueden arrastrar rocas y troncos. El agua en retroceso puede llevarte a mar abierto.

Los peligros de estos fenómenos climáticos en el mar

Expertos sostienen que las grandes olas rompientes pueden causar lesiones, arrastrar a personas de playas y rocas, y volcar pequeñas embarcaciones cerca de la orilla.

Contexto: Así se desarrolla la temporada de huracanes en los océanos Atlántico y Pacífico, ¿las costas de EE. UU. están en riesgo?

Además, las olas repentinas pueden arrastrar a las personas al océano, por lo que los bañistas deben tener cuidado de la corriente e incluso la recomendación es que eviten nadar en agua del mar.

Igualmente, la temperatura del mar, que se puede considerar helada, puede resultar en hipotermia para las personas que se expongan al cuerpo hídrico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. California entregará hasta 13.000 dólares al año a estudiantes y extranjeros indocumentados: así puede aplicar

2. Cámara insta al Gobierno a declarar al Cartel de los Soles como grupo narcotraficante

3. Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un fuerte enfrentamiento en MasterChef Celebrity: “Mandoncita”

4. Fecode convoca paro nacional de maestros para el 30 de octubre: estas son las razones del magisterio colombiano

5. Marco Rubio lidera campaña de presión contra Venezuela y Nicolás Maduro, de acuerdo con el Wall Street Journal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidoscosta pacíficaClima

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.