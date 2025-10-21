Alertan a gran parte de la Costa Oeste de EE. UU.: peligro en aguas del Pacífico con posibles consecuencias para la vida humana

Eventos meteorológicos que se están desarrollando en el Pacífico están teniendo consecuencias en el mar que cubre la costa Oeste de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas en diversos cuerpos de agua adjuntos a varias poblaciones, que podrían estar presentando fuertes olas potencialmente mortales para bañistas.

Este tipo de corriente es más peligroso en inmediaciones a las rocas. | Foto: Archivo Particular - Cortesía

En su página web, el NWS consignó que “Las olas repentinas pueden golpear sin previo aviso y han sido responsables de numerosas muertes en los últimos años. En gran parte de la Costa Oeste, las olas repentinas causan más muertes que todos los demás peligros meteorológicos juntos”, advirtieron.

Lugares con fuerte oleaje

El NWS de Los Ángeles confirmó que “grandes olas rompientes de 3 a 4,5 metros con peligrosas corrientes de resaca debido a un oleaje del noroeste de moderado a largo plazo”.

“Posibles inundaciones costeras menores localizadas y erosión de playas el miércoles alrededor de la marea alta, entre las 8:00 a. m. y el mediodía”, agregó el comunicado.

Long period swell may bring sneaker waves to beaches in Curry, Coos, and Douglas counties on Tuesday. These waves can knock you off your feet, both on the beach or a jetty. They can roll or carry rocks and logs. Receding water can carry you to open water. Use extra caution! #ORwx pic.twitter.com/fu9jvaNf5s — NWS Medford (@NWSMedford) October 20, 2025

Poe su parte, el servicio meteorológico de Medford pronosticó que “el oleaje prolongado podría traer olas furtivas a las playas de los condados de Curry, Coos y Douglas el martes. Estas olas pueden derribarte, tanto en la playa como en un embarcadero. Pueden arrastrar rocas y troncos. El agua en retroceso puede llevarte a mar abierto.

Los peligros de estos fenómenos climáticos en el mar

Expertos sostienen que las grandes olas rompientes pueden causar lesiones, arrastrar a personas de playas y rocas, y volcar pequeñas embarcaciones cerca de la orilla.

Además, las olas repentinas pueden arrastrar a las personas al océano, por lo que los bañistas deben tener cuidado de la corriente e incluso la recomendación es que eviten nadar en agua del mar.