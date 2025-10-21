Estados Unidos
Alertan a gran parte de la Costa Oeste de EE. UU.: peligro en aguas del Pacífico con posibles consecuencias para la vida humana
El servicio meteorológico advierte de fuertes corrientes oceánicas
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Eventos meteorológicos que se están desarrollando en el Pacífico están teniendo consecuencias en el mar que cubre la costa Oeste de Estados Unidos.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas en diversos cuerpos de agua adjuntos a varias poblaciones, que podrían estar presentando fuertes olas potencialmente mortales para bañistas.
En su página web, el NWS consignó que “Las olas repentinas pueden golpear sin previo aviso y han sido responsables de numerosas muertes en los últimos años. En gran parte de la Costa Oeste, las olas repentinas causan más muertes que todos los demás peligros meteorológicos juntos”, advirtieron.
Lugares con fuerte oleaje
El NWS de Los Ángeles confirmó que “grandes olas rompientes de 3 a 4,5 metros con peligrosas corrientes de resaca debido a un oleaje del noroeste de moderado a largo plazo”.
“Posibles inundaciones costeras menores localizadas y erosión de playas el miércoles alrededor de la marea alta, entre las 8:00 a. m. y el mediodía”, agregó el comunicado.
Long period swell may bring sneaker waves to beaches in Curry, Coos, and Douglas counties on Tuesday. These waves can knock you off your feet, both on the beach or a jetty. They can roll or carry rocks and logs. Receding water can carry you to open water. Use extra caution! #ORwx pic.twitter.com/fu9jvaNf5s— NWS Medford (@NWSMedford) October 20, 2025
Poe su parte, el servicio meteorológico de Medford pronosticó que “el oleaje prolongado podría traer olas furtivas a las playas de los condados de Curry, Coos y Douglas el martes. Estas olas pueden derribarte, tanto en la playa como en un embarcadero. Pueden arrastrar rocas y troncos. El agua en retroceso puede llevarte a mar abierto.
Los peligros de estos fenómenos climáticos en el mar
Expertos sostienen que las grandes olas rompientes pueden causar lesiones, arrastrar a personas de playas y rocas, y volcar pequeñas embarcaciones cerca de la orilla.
Además, las olas repentinas pueden arrastrar a las personas al océano, por lo que los bañistas deben tener cuidado de la corriente e incluso la recomendación es que eviten nadar en agua del mar.
Igualmente, la temperatura del mar, que se puede considerar helada, puede resultar en hipotermia para las personas que se expongan al cuerpo hídrico.