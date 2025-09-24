Los residentes de Lucas Valley, en San Rafael, California, llevan días sin poder recorrer sus calles tranquilamente, como de costumbre.

Una ardilla ninja se ha apoderado de este territorio y como si hiciera parte de una película de acción, se abalanza ferozmente en contra de quien se atreva a traspasar sus límites.

Aunque los residentes del lugar ya han puesto varias quejas al respecto, a este roedor no parece intimidarle la fuerza pública, y sigue abalanzándose sobre el rostro y las piernas de los transeúntes.

Así actúa la ardilla ninja

La capacidad de ataque de este pequeño animal parece no tener límites. De hecho, ya se ven varios letreros en los que se leen “¡Ardilla ataca, cuidado!”, con los que se advierte que es mejor no pasar por su territorio.

Según Joan Heblack, una de las víctimas que ha sido a tacada, la ardilla “Salió de la nada. No lo vi corriendo hacia mí en absoluto”.

Y continuó diciendo “se aferró a mi pierna y quedó colgando”. “La cola volaba hacia arriba. Yo pensaba: ‘¡Quítate de encima, quítate de encima!’.

Heblack no es único transeúnte que ha sido atacado, hay otras víctimas que también han tenido que recurrir a una ayuda médica, debido a los ataques que han sufrido.

Está el caso de Isabel Campoy, quien afirmó que la atacante “casi me mata”, mientras muestra la serie de heridas que le dejó en su brazo derecho.

Ella y su sobrina, Carmen Campoy, han sufrido ataques aterradores.

Además de los rasguños y las mordeduras, uno de los puntos que más preocupa a los residentes del lugar es la posibilidad de que estos animales puedan transmitirles enfermedades importantes como la leptospirosis y la salmonela, de acuerdo a lo que han afirmado algunos expertos en vida silvestre.

Peligrosa ardilla ataca a los vecinos de un barrio en California | Foto: Foto: captura de pantalla ABC 7/ The Sun

Alerta en la comunidad

Los carteles que alertan a la comunidad sobre el peligro que representa esta ardilla, avisan sobre la presencia del animal e invitan a no pasar por el lugar.

En ellos se aclara que no se trata de una broma y que más de 5 personas ya han sido atacadas por el feroz animal.

Según confirman algunos de los habitantes, es solo una ardilla la que parece estar sedienta de sangre y sale a atacar a quien pase desprevenidamente por su territorio.

Según testimonios, una ardilla salta inesperadamente para atacar a quienes pasan por su territorio | Foto: Getty Images/iStockphoto

En redes sociales no han faltado los comentarios sobre el tema, e incluso se han lanzado hipótesis sobre el origen del comportamiento de esta ardilla.

Un usuario en redes asumió que “al ser tan intrépido y agresivo con la gente, no me sorprendería si originalmente fuera la mascota de alguien y tal vez estuviera buscando comida”.

Vanessa Potter, de WildCare en San Rafael, dijo a ABC que este tipo de ataques no son poco comunes y que puede deberse a que la ardilla fue alimentada por personas cuando era más joven, por lo que no tiene miedo al contacto con humanos.