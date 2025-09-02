Mujer de 72 años muere en Miami Gardens tras ataque de perro callejero; vecinos ya habían denunciado presencia de animales

Una mujer de 72 años murió en Miami Gardens tras ser atacada por un perro en horas de la mañana, informaron las autoridades locales. El hecho ocurrió alrededor de las 7:35 a. m. en la zona de Northwest 196 Terrace, donde la víctima fue encontrada sin vida por los servicios de emergencia.

El Departamento de Policía de Miami Gardens precisó que, al llegar al lugar, la mujer presentaba graves lesiones compatibles con una agresión canina y fue declarada muerta en la escena por el cuerpo de bomberos de Miami-Dade.

La víctima fue identificada como Doreen Richard Broadbelt. De acuerdo con familiares, la mujer acostumbraba salir a caminar temprano y llevaba consigo un palo como medida de precaución, ya que había alertado en varias ocasiones sobre la presencia de perros callejeros en el vecindario. Su hija, Lateisha Wilkinson, expresó que su madre temía encontrarse con estos animales y que había advertido del peligro, sin que se tomaran acciones previas.

Cartel de bienvenida a Miami Gardens, ciudad donde ocurrió el trágico suceso. | Foto: CBS News Miami

Tras el ataque, unidades de control animal fueron desplegadas en el área con el objetivo de localizar al perro o a los perros involucrados. Vecinos relataron a medios locales que no era la primera vez que observaban a canes merodeando sin supervisión en esa parte del condado.

Las autoridades trabajan en la identificación de posibles dueños y en esclarecer si se trataba de un animal abandonado o sin registro. Según el reporte policial, el operativo incluyó entrevistas casa por casa en busca de información adicional.

Casos de este tipo generan alarma en la comunidad debido a que, aunque poco frecuentes, los ataques de perros en Florida han dejado consecuencias graves en años anteriores. El Departamento de Salud del estado informa que cada año se registran miles de mordeduras, con adultos mayores y niños como las principales víctimas.

Expertos en comportamiento animal señalan que la prevención es fundamental y que el control estricto sobre los perros considerados potencialmente peligrosos es clave para evitar tragedias.

Agentes de policía y equipos de emergencia acudieron al sitio donde fue hallada la víctima. | Foto: WSVN

Las leyes de Florida establecen que los dueños son responsables por los daños ocasionados por sus perros, incluso si se trata del primer ataque. En situaciones donde se demuestre negligencia, las sanciones pueden ser civiles o derivar en cargos criminales.

Organizaciones de protección animal también subrayan la importancia de que la comunidad denuncie de inmediato cualquier situación riesgosa relacionada con animales agresivos.

El incidente ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia en los barrios y de implementar medidas que permitan reducir la presencia de perros callejeros.

Residentes de Miami Gardens piden más apoyo de las autoridades locales, ya que aseguran que la seguridad de sus caminatas diarias se ve comprometida por la falta de control. Para ellos, la muerte de Broadbelt no solo representa una pérdida personal, sino también una advertencia sobre lo que puede repetirse si no se actúa con rapidez.