Niño de 8 años sufre heridas graves tras brutal ataque de tiburón en Florida: esto se sabe de su estado de salud

Un menor de 8 años fue hospitalizado luego de que sufriera un ataque de tiburón mientras buceaba por la playa de Key Largo, en el estado de Florida, en Estados Unidos, el pasado lunes 1, de septiembre, de acuerdo con la información de las autoridades locales.

El niño, que no ha sido identificado públicamente, fue mordido por el animal cerca de las 3:30 de la tarde. Tras el incidente, los oficiales médicos optaron por trasladar al menor a la ciudad de Miami en un helicóptero, anunció la Oficina Sheriff del Condado de Monroe, en un comunicado oficial sobre el suceso.

Más tarde, el pequeño llegó al Centro de Traumatismos Ryder del Hospital Jackson Memorial, según las autoridades que atendieron la emergencia.

Se desconoce el tipo de tiburón que atacó al niño. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Un testigo en la escena: su papá, dijo que hubo una pérdida de sangre considerable”, especificó el Departamento de Bomberos de Key Largo en un informe al respecto.

Hasta este martes por la mañana se desconocía el estado de salud del pequeño, pero los medios locales detallaron el lunes que tras la mordida el menor perdió una importante cantidad de sangre y tuvo heridas graves en la pierna izquierda, por encima de la rodilla.

Por el momento no se ha identificado el tipo de tiburón que atacó al niño, pero en esa región de Florida hay varias especies de estos animales marinos, desde tiburones cabeza de pala, puntas negras y toro, uno de los cuales atacó a un hombre, de 37 años, mientras pescaba en Cayo Hueso, en el mismo estado.

No se ha reportado el estado de salud del menor. | Foto: Getty Images

“Tenemos un niño de ocho años con una pérdida de sangre considerable. El paciente está pálido”, informó un socorrista a los servicios de emergencia locales, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por el medio de Miami WSVN.

“Le han aplicado dos torniquetes y también le hemos puesto un vendaje para controlar la hemorragia”, agregaron.

Los bomberos además detallaron que un “buen samaritano”, el piloto de un barco chárter, fue quien llevó al niño a tierra firme, en un viaje que tardó aproximadamente 20 minutos.

Florida lidera la cantidad de ataques de tiburón en EE. UU. y el mundo. | Foto: Getty Images/Image Source

“Elogiamos sus rápidas acciones para ayudar a transportar a la víctima hasta nuestros servicios de emergencia”, escribió el departamento de bomberos en su comunicado de la situación.