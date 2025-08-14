Aterrador testimonio de esposa embarazada de jugador de la NBA tras ser atacada por un tiburón: “No quiero morir”

La esposa de un jugador de la NBA habló por primera vez tras ser atacada por un tiburón días atrás. La mujer, Eleonora Boi, está embarazada y sufrió el terrorífico incidente en una playa de Puerto Rico.

“Tengo que decir que estoy traumatizada”, dijo la mujer en medio de una entrevista con el programa de Estados Unidos, Good Morning America.

De acuerdo con los detalles de su testimonio, Boi —embarazada de seis meses— se encontraba en la playa con su esposo, Danilo Gallinari, y con sus dos hijos pequeños cuando sintió una mordedura en su muslo.

“Sentí un dolor intenso y me ardía el muslo, pero pensé: ‘Quizás sea una medusa enorme’. Pero en realidad, no era una medusa”, dijo.

Eleonora Boi y su esposo ofrecieron una entrevista contando los detalles de lo sucedido. | Foto: Good Morning America

“Empecé a llorar y a gritar, y pedía ayuda en italiano”, dijo Boi, quien es periodista deportiva, proveniente de Italia. Y aseguró que salió corriendo y gritando pidiendo ayuda a las personas que departían en la playa.

“Tan pronto como todos empezaron a gritar, yo tenía a mi hijo conmigo. Corrí hacia mi esposa y mi hija”, agregó el jugador de la NBA, quien actualmente hace parte de los Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico.

Ya en la orilla, una mujer que estaba en el lugar ayudó a Boi al sostener una toalla y ejerciendo presión sobre la herida para detener la sangre.

“‘¡Dios mío!’, decía, ‘No quiero morir’ y ‘Quiero que mi bebé esté a salvo’. Y lloraba. Estaba desesperada, muy desesperada”, contó la periodista.

Eleonora Boi tiene seis meses de embarazo. | Foto: Tomada de redes sociales

Boi y Gallinari aprovecharon para agradecer a la samaritana que los ayudó en el momento de pánico.

“Era un ángel. Danilo estuvo conmigo y me ayudó muchísimo. Quiero darle las gracias a esta mujer, porque no sé su nombre, y simplemente quiero darle las gracias a ella, porque me ayudó muchísimo”, detalló Boi.

Afortunadamente, la mordedura del tiburón no afectó la salud del bebé. | Foto: Getty Images

Minutos después, Boi fue trasladada a un hospital cercano, donde se le realizaron las pruebas pertinentes para determinar que el bebé siguiera en condiciones saludables, antes de decidir si Boi sería sometida a cirugía.

Los médicos aseguraron a la prensa que nunca habían atendido a una víctima de mordedura de tiburón, pero que esperan que se recupere pronto, antes de dar a luz en noviembre.

“Después de que nos confirmaron que el niño estaba bien y que no le había pasado nada, comenzaron el proceso quirúrgico”, detalló el jugador de la NBA.