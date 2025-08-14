Suscribirse

Estados Unidos

Aterrador testimonio de esposa embarazada de jugador de la NBA tras ser atacada por un tiburón: “No quiero morir”

La mujer detalló cómo fue el momento en el que el animal la mordió mientras estaba en el mar con su familia.

Redacción Mundo
15 de agosto de 2025, 3:05 a. m.
Good Morning America
Eleonora Boi | Foto: Tomada de redes sociales

La esposa de un jugador de la NBA habló por primera vez tras ser atacada por un tiburón días atrás. La mujer, Eleonora Boi, está embarazada y sufrió el terrorífico incidente en una playa de Puerto Rico.

“Tengo que decir que estoy traumatizada”, dijo la mujer en medio de una entrevista con el programa de Estados Unidos, Good Morning America.

De acuerdo con los detalles de su testimonio, Boi —embarazada de seis meses— se encontraba en la playa con su esposo, Danilo Gallinari, y con sus dos hijos pequeños cuando sintió una mordedura en su muslo.

“Sentí un dolor intenso y me ardía el muslo, pero pensé: ‘Quizás sea una medusa enorme’. Pero en realidad, no era una medusa”, dijo.

Lo más leído

1. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
3. “Sí, hay culpables”: Gustavo Petro respondió a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay; este es el trino
Eleonora BoI
Eleonora Boi y su esposo ofrecieron una entrevista contando los detalles de lo sucedido. | Foto: Good Morning America

“Empecé a llorar y a gritar, y pedía ayuda en italiano”, dijo Boi, quien es periodista deportiva, proveniente de Italia. Y aseguró que salió corriendo y gritando pidiendo ayuda a las personas que departían en la playa.

Contexto: Los destinos más ‘salvajes’ del Pacífico colombiano: paraísos ideales para buceadores y senderistas

“Tan pronto como todos empezaron a gritar, yo tenía a mi hijo conmigo. Corrí hacia mi esposa y mi hija”, agregó el jugador de la NBA, quien actualmente hace parte de los Vaqueros de Bayamón en Puerto Rico.

Ya en la orilla, una mujer que estaba en el lugar ayudó a Boi al sostener una toalla y ejerciendo presión sobre la herida para detener la sangre.

“‘¡Dios mío!’, decía, ‘No quiero morir’ y ‘Quiero que mi bebé esté a salvo’. Y lloraba. Estaba desesperada, muy desesperada”, contó la periodista.

Eleonora Boi
Eleonora Boi tiene seis meses de embarazo. | Foto: Tomada de redes sociales

Boi y Gallinari aprovecharon para agradecer a la samaritana que los ayudó en el momento de pánico.

Contexto: Esta ciudad de Estados Unidos tiene el récord de albergar al pez más grande del mundo, y no es una ciudad costera

“Era un ángel. Danilo estuvo conmigo y me ayudó muchísimo. Quiero darle las gracias a esta mujer, porque no sé su nombre, y simplemente quiero darle las gracias a ella, porque me ayudó muchísimo”, detalló Boi.

Head-on image of a Great white shark in the blue, looking like Bruce from Finding Nemo.
Afortunadamente, la mordedura del tiburón no afectó la salud del bebé. | Foto: Getty Images

Minutos después, Boi fue trasladada a un hospital cercano, donde se le realizaron las pruebas pertinentes para determinar que el bebé siguiera en condiciones saludables, antes de decidir si Boi sería sometida a cirugía.

Los médicos aseguraron a la prensa que nunca habían atendido a una víctima de mordedura de tiburón, pero que esperan que se recupere pronto, antes de dar a luz en noviembre.

Contexto: Tiburón saltó del agua y golpeó la cara de un surfista: en video, el insólito momento

“Después de que nos confirmaron que el niño estaba bien y que no le había pasado nada, comenzaron el proceso quirúrgico”, detalló el jugador de la NBA.

“Tengo que ser sincera: no es fácil, porque cuando lo recuerdo, todavía tengo miedo. Y, ya sabes, es difícil”, dijo Boi, refiriéndose a que ha sufrido un trauma severo tras el incidente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Periodista de RCN, que lloró en vivo por Miguel Uribe Turbay, se defendió de las críticas: “Me ganó el dolor”

2. Así quedaron los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores

3. Aterrador testimonio de esposa embarazada de jugador de la NBA tras ser atacada por un tiburón: “No quiero morir”

4. Cancillería se pronuncia sobre residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: “No fue consultada ni autorizada por este Ministerio”

5. Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ compartió una experiencia “horrible” que vivió cuando trabajó en un restaurante

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNBA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.