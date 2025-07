Tiburón saltó del agua y golpeó la cara de un surfista: en video, el insólito momento

El hombre, Darren Kaye, detalló más tarde que estaba en la playa de New Smyrna Beach, en el estado de Florida, cuando en horas de la tarde del pasado viernes un tiburón saltó y derrumbó su tabla, además de que el hocico del animal chocó contra su cara y que una de las aletas le pegó en el brazo, según su testimonio, que publicó en su perfil de Instagram.

Según Kaye, él y otro grupo de surfistas se habían percatado de la presencia del tiburón, pero dijo que estaba “relajado” y “en lo suyo”, por lo que no le pusieron atención, además porque es una especie muy común en la zona de la playa.

El hombre dijo que sintió el golpe muy fuerte, como si hubiese sido un camión.

También detalló que el incidente fue “una completa locura” , pese a que no lo asustó, ya que siguió surfeando por otros 45 minutos y contó que luego de su jornada en el mar vio el video del momento y lo compartió con amigos y familiares.

New Smyrna Beach es una reconocida playa para surfear en Florida, Estados Unidos. En la página oficial del lugar se asegura que las condiciones climáticas y del agua hacen que sea una zona perfecta para que los surfistas practiquen el deporte.

La especie de tiburón es bastante común en la playa.

De acuerdo con un reportaje del medio The Mirror US, los tiburones spinner son una especie común de encontrar en aquella región del país, por lo que los residentes acostumbran a vislumbrarlos en las playas que visitan, sumado a que no representan un gran peligro para las personas.