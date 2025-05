Advertencia urgente a los bañistas después de que surfista fuera atacado por un tiburón en playa de Estados Unidos

Lo que se sabe del incidente en la playa

| Foto: World Surf League via Getty Imag

Un surfista fue atacado por un tiburón mientras disfruta ba de las olas en las playas de Carolina del Norte (Foto Nicolette Tostee/World Surf League via Getty Images) | Foto: World Surf League via Getty Imag

De acuerdo a lo que se relata el The U.S. Sun, la víctima, Sean Barton, contó que acababa de terminar de surfear una ola y al ponerse de pie, sintió que algo le mordía cerca de la pantorrilla y la espinilla

Inmediatamente pensé: ‘Creo que me acaba de morder un tiburón’”, añadió.

“Me alegro de que fuera yo y no uno de mis sobrinos o sobrinas el que estaba en el agua”, relata el medio The U.S. Sun.