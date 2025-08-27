Misterio en altamar: descubren un extraño tiburón “nunca antes visto” y estallan las redes sociales

En Costa Rica se ha descubierto un extraño tiburón nodriza de dos metros con una peculiar piel naranja y ojos blancos, el primero de su tipo documentado científicamente.

Este inusual color, nunca antes visto en esta especie, ha llamado la atención de la comunidad científica. El hallazgo ocurrió cerca del Parque Nacional Tortuguero y fue reportado por la empresa Parismina Domus Dei. Posteriormente, la Universidad Federal de Río Grande analizó el ejemplar para entender su condición genética, según DW.

El descubrimiento sucedió en medio de una excursión deportiva de pesca, organizada por la empresa Parismina Domus Dei, en la que participaron los pescadores Garvin Watson y Pablo Solano, que presenciarían de primera mano el extraño suceso.

"Tiburón Naranja":

Porque en Costa Rica descubrieron la existencia de una especie de tiburón con piel naranja y ojos blancos. pic.twitter.com/cgo0uwuORx — Tendencias (@TTendenciaX) August 27, 2025

El barco en el que se encontraban estaba cerca del Parque Nacional Tortuguero, donde se pueden avistar gran cantidad de animales de diferentes especies, ahí fue donde pescaron al inusual tiburón, que se encontraba a 37 metros de profundidad, con el agua cálida a 31 °C, de acuerdo con National Geographic.

“Era demasiado poderoso. La pelea de este tiburón fue completamente diferente a los que estamos acostumbrados a enganchar en este lugar”, detalló Watson a CNN.

En medio de la inusual pesca, fueron protagonistas los rasgos del animal, que gozaba de características atípicas a su especie. Su color era naranja, con un brillo impresionante que resaltaba en las aguas, con los ojos blancos y 200 centímetros de largo. Los pescadores, asombrados por el encuentro, le tomaron algunas fotos para después dejarlo ir.

Tiburón Nodriza raro | Foto: Garvin Watson

Por medio de un estudio realizado por la Universidad Federal de Río Grande de Brasil, se estableció que el tiburón padecía de xanismo o xantocromismo, una rara especie de albinismo que crea una pigmentación naranja en la piel, nunca antes vista en la región del Caribe. El hallazgo es aún más impresionante, teniendo en cuenta que dicha condición se creía mortal, pero el ejemplar visto era adulto.

“Este hallazgo único sugiere que el xantismo no impide la supervivencia en esta especie. En comparación con informes previos de pigmentación anómala en G. cirratum, como el albinismo, el piebaldismo y la hipomelanosis, este es el primer caso científicamente documentado de xantismo total en la especie y el primer registro en el mar Caribe”, describe el estudio realizado por la Universidad.

El tiburón nodriza. | Foto: Garvin Watson

El xanismo se ha visto en otros animales, como en aves o reptiles, mucho más usualmente que en peces.