Así puede conseguir vuelos económicos al interior de Estados Unidos con tips sencillos y al alcance de todos

Estados Unidos tiene una basta extensión de territorio, por lo que una de las opciones más predilectas entre distancias medianas y largas es el avión.

En EE. UU., hay alrededor de 83 aerolíneas reguladas, de las cuales 18 son importantes y destacadas, con compañías que ofrecen vuelos lowcost (tiquetes de bajo precio) que se acomodan a varios presupuestos.

Esta es una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos. | Foto: AFP

Así bien, sí es posible ubicar vuelos internos a precios razonables aplicando varias técnicas que, posiblemente, le permitirán toparse con tarifas aceptables.

Flexibilidad de fechas y horarios

Como es normal en varias partes del mundo, los precios de los vuelos se modifican de acuerdo a la temporada, por lo que hay meses precisos donde será más económico viajar.

Por ejemplo, los meses de enero y febrero son los más económicos, ya que el invierno aún no permite el normal desarrollo de varias actividades.

La flexibilidad es clave para conseguir tarifas competitivas. | Foto: Getty Images

Septiembre o mediados de agosto son una buena oportunidad, ya que las vacaciones de verano llegan a su fin y, definitivamente, no será tan costoso como los primeros meses calurosos o la temporada navideña de diciembre.

Días de la semana y horarios de compra

Según agencias de viaje, los martes y miércoles son los días con menor demanda, por que los precios son más baratos a diferencia de cotizar para domingo o viernes, días de apertura y cierre del fin de semana.

Además, los vuelos nocturnos y en la madrugada también suelen tener descuentos o valores menores que en otro momento del día.

Reservas y otras estrategias

Estados Unidos ostenta más de 15.000 aeropuertos alrededor de sus 50 estados, lo que brinda múltiples oportunidades para escoger la plataforma aérea.

Los aeropuertos de Estados Unidos reciben millones de pasajeros al año. | Foto: Getty Images

Bajo esta premisa, identificar aeropuertos secundarios puede bajar costos en el itinerario de viaje, aunque depende de la ciudad y la flexibilidad del destino.

En cuanto a tips tecnológicos, plataformas como Google Flights, Skyscanner o Kayak rastrean vuelos de acuerdo a sus especificaciones.

Si pone alertas, dichas páginas le enviarán las mejores ofertas de viaje de distintas aerolíneas.

Igualmente, las aerolíneas lowcost no se deben descartar, pero tenga en cuenta que suelen cobrar extra por varios rubros que podría requerir para su vuelo.