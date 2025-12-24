En la noche de Navidad, es tradición en varios países, especialmente en Estados Unidos, preparar la llegada de Papá Noel a los hogares. Este trae consigo los regalos navideños para quienes tuvieron un buen comportamiento durante el año.

Papá Noel viaja desde el Polo Norte por todo el mundo a bordo de su trineo impulsado por los renos que lo acompañan. Al llegar a las casas, desciende por la chimenea y deja los regalos junto al árbol de Navidad. Antes de irse, come las galletas con leche que le dejaron los niños sobre la mesa antes de irse a la cama.

Ahora existen varias plataformas en internet que permiten el rastreo del trineo de Santa, para verificar por dónde está pasando en tiempo real, lo que hace más divertida la espera para los niños que creen en la magia de Papá Noel.

Papá Noel deja los regalos en las casas en vísperas de Navidad. Foto: Getty Images

La organización estadounidense, y de Canadá, para la alerta y control aeroespacial, NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte), notificó que Santa empezó su recorrido por el mundo este miércoles, 24 de diciembre, a las 9 de la mañana. La agencia también detalla que se dirige hacia las islas del Pacífico Sur.

Después hará un recorrido por Nueva Zelanda y Australia, luego a Japón y atravesará todo Asia, África y terminará en Europa. Para el final de su viaje, volverá a América para terminar de repartir los regalos.

NORAD en una de las opciones para rastrear el camino de Santa. Esta página de control aéreo le sigue el paso a Papá Noel desde 1955. Desde hace año, existe una aplicación móvil que indica el camino en tiempo real del trineo navideño.

La reconocida página web que rastrea todos los vuelos mundiales Flightradar24 también cuenta con el rastreo en vivo.

Papá Noel hace su recorrido navideño por Asia, sobrevolando Japón, Corea del Sur y China en su camino alrededor del mundo. Foto: Captura de pantalla santatracker.google.

“Para este viaje especial, Papá Noel no solo aparece como uno de nuestros iconos de avión. Los usuarios pueden seguirlo en su trineo tirado por renos. El vuelo comienza cada año a las 08:00 UTC del 23 de diciembre, cuando Papá Noel empieza a calentar a sus renos y a probar su trineo. Usamos un toque navideño especial para seguir el vuelo junto con nuestra habitual combinación de cobertura ADS-B terrestre y satelital. Papá Noel también puede ampliar el alcance de su transpondedor usando las astas de reno como antena adicional”, se lee en la página web.

Otra opción es el rastreador de Papá Noel de Google, el cual se puede encontrar en el buscador. Google también cuenta con varios juegos temáticos y gratis para que las familias se diviertan mientras rastrean a Santa.

Papá Noel parte desde el Polo Norte. Foto: Getty Images

Algunos de esos juegos disponibles son:

Apagado como una luz

Tronco de Navidad

A prueba de pingüinos

Selfie de Papá Noel

Creador de elfos

Ollie bajo el mar

Laboratorio de código

Inclinación de Gumball

Paseo en tren

Rebote de regalos

Construye y atornilla

Tormenta de bolas de nieve

Tradiciones navideñas

Los anteriores se pueden encontrar poniendo el nombre correspondiente en el buscador de Google.