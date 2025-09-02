El Seguro Social es gestionado por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés), el cual brinda ayuda a trabajadores con incapacidad, adultos mayores de la tercera edad y familias cuyo padre o cónyuge fallece.

El número de Seguro Social, beneficio que seguramente un residente en Estados Unidos usará al menos una vez en su vida si llega a la vejez, puede ser solicitado por ciudadanos estadounidenses, o por inmigrantes con green card, visa de trabajo o estudiantes con permiso de empleo.

Básicamente, se genera una especie de trato entre el trabajador y el gobierno: si usted aporta el sistema, tiene derecho a usarlo en el futuro cuando así lo requiera.

Tarjeta de Seguro Social | Foto: Getty Images

El Seguro Social también es clave para aplicar a beneficios como subsidios de vivienda y otras subvenciones federales.

Además, suelen pedirlo para hacer varios trámites en diversos procesos del país norteamericano.

Incluso, el monto y la capacidad de la ayuda está directamente relacionada con los créditos que genere en el seguro.

¿Cómo solicitar el número del Seguro Social?

El trámite debe realizarse en persona, y es indispensable tener documentación específica.

Se debe llenar el formulario SS-5 (Application for a Social Security Card). En el caso de ciudadanos estadounidenses, basta con presentar una identificación.

Cambios en el Seguro Social afectan a casi 500 mil beneficiarios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para personas inmigrantes, es necesario tener a la mano la green card, permiso TPS o una visa que le permita trabajar en Estados Unidos y el respectivo pasaporte de origen con vigencia.

Una vez aprobada, la tarjeta física le llegará a su domicilio de 2 a 4 semanas.

¿Cómo son los beneficios?

Hay que entender que el sistema se basa en el historial laboral y las contribuciones previas que haya hecho a la jubilación.

En el caso de recibir bonos pensionales a través del Seguro Social, dependerá de cuánto haya aportado y el momento en que pida las subvenciones.

Cada empleador tiene que registrar su número de Seguro Social (SSN) para reportar sus ingresos y retener impuestos (FICA).

Además, los trabajadores pagan tarifas del Seguro Social a través del formulario Schedule SE.

En el caso de los fallecimientos, la persona recibirá el beneficio desde los 60 años.