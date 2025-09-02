Suscribirse

Así puede solicitar la inscripción al Seguro Social en Estados Unidos; es clave para acceder a diferentes beneficios

El Seguro Social brinda beneficios para distintos grupos de personas, y se debe cotizar mes a mes.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 9:11 p. m.
El Seguro Social es gestionado por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés), el cual brinda ayuda a trabajadores con incapacidad, adultos mayores de la tercera edad y familias cuyo padre o cónyuge fallece.

El número de Seguro Social, beneficio que seguramente un residente en Estados Unidos usará al menos una vez en su vida si llega a la vejez, puede ser solicitado por ciudadanos estadounidenses, o por inmigrantes con green card, visa de trabajo o estudiantes con permiso de empleo.

Contexto: Seguro Social en septiembre: así será el nuevo calendario de pagos para jubilados y beneficiarios

Básicamente, se genera una especie de trato entre el trabajador y el gobierno: si usted aporta el sistema, tiene derecho a usarlo en el futuro cuando así lo requiera.

El Seguro Social también es clave para aplicar a beneficios como subsidios de vivienda y otras subvenciones federales.

Además, suelen pedirlo para hacer varios trámites en diversos procesos del país norteamericano.

Incluso, el monto y la capacidad de la ayuda está directamente relacionada con los créditos que genere en el seguro.

¿Cómo solicitar el número del Seguro Social?

El trámite debe realizarse en persona, y es indispensable tener documentación específica.

Se debe llenar el formulario SS-5 (Application for a Social Security Card). En el caso de ciudadanos estadounidenses, basta con presentar una identificación.

Para personas inmigrantes, es necesario tener a la mano la green card, permiso TPS o una visa que le permita trabajar en Estados Unidos y el respectivo pasaporte de origen con vigencia.

Una vez aprobada, la tarjeta física le llegará a su domicilio de 2 a 4 semanas.

¿Cómo son los beneficios?

Hay que entender que el sistema se basa en el historial laboral y las contribuciones previas que haya hecho a la jubilación.

En el caso de recibir bonos pensionales a través del Seguro Social, dependerá de cuánto haya aportado y el momento en que pida las subvenciones.

Cada empleador tiene que registrar su número de Seguro Social (SSN) para reportar sus ingresos y retener impuestos (FICA).

Además, los trabajadores pagan tarifas del Seguro Social a través del formulario Schedule SE.

En el caso de los fallecimientos, la persona recibirá el beneficio desde los 60 años.

Para más información de su caso específico, visite la página web de la SSA.

