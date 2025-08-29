Seguro Social en septiembre: así será el nuevo calendario de pagos para jubilados y beneficiarios

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará pagos, como se acostumbra cada mes, a las personas jubiladas de Estados Unidos, a los sobrevivientes, a quienes están bajo el programa del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y los de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Para este mes hay un cambio en los pagos, que serán menos, debido a que se adelantó uno para este viernes, 29 de agosto.

Así las cosas, la administración de seguro estableció, en su página oficial, que los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario se envían a los estadounidenses el primer día de cada mes.

El primer pago del Seguro Social se adelantó para el viernes 29 de agosto. | Foto: Getty Images

Para el tercer día de cada mes, se entregan los pagos de las personas que ingresaron a los programas de Seguro Social antes de mayo de 1997.

Los demás pagos se entregan los miércoles del mes. El segundo miércoles, la administración hace el pago de los beneficiarios que hayan nacido entre los días 1 y 10. El tercer miércoles del mes, las personas que nacieron entre los días 11 y 20 recibirán su subvención. Para el cuarto miércoles, llegan los beneficios de las personas nacidas del 21 al 31 de cualquier mes.

Las personas reciben sus beneficios en cuatro pagos diferentes en el transcurso del mes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De esta manera, el cronograma para septiembre del 2025 es el siguiente:

Viernes 29 de agosto: Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (pago correspondiente a septiembre).

Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (pago correspondiente a septiembre). Miércoles 3 de septiembre: Beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997.

Beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Miércoles 10 de septiembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10.

Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. Miércoles 17 de septiembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. Miércoles 24 de septiembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31.

El pago del 1 de septiembre se adelantó al primer día hábil anterior, debido a que el próximo lunes es día feriado en Estados Unidos, cuando se celebra el Día del Trabajo.

Más de 70 millones de personas hacen parte de algún programa del Seguro Social. | Foto: Captura de pantalla YouTube @univision

Además, la administración ha recordado que los pagos le llegan a cada beneficiario mediante una cuenta bancaria registrada en la agencia del Seguro Social, o por medio de unos cheques que llegan por correo postal a la dirección establecida, los cuales tardan más tiempo en llegar.