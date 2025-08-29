Suscribirse

Estados Unidos

Seguro Social en septiembre: así será el nuevo calendario de pagos para jubilados y beneficiarios

Los pagos para este mes tienen un importante cambio, debido al festivo del Día del Trabajo.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025
Residencia permanente
Este es el calendario de pagos del Seguro Social en EE. UU. para septiembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Administración del Seguro Social (SSA) enviará pagos, como se acostumbra cada mes, a las personas jubiladas de Estados Unidos, a los sobrevivientes, a quienes están bajo el programa del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y los de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Para este mes hay un cambio en los pagos, que serán menos, debido a que se adelantó uno para este viernes, 29 de agosto.

Así las cosas, la administración de seguro estableció, en su página oficial, que los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario se envían a los estadounidenses el primer día de cada mes.

EE.UU.
El primer pago del Seguro Social se adelantó para el viernes 29 de agosto. | Foto: Getty Images

Para el tercer día de cada mes, se entregan los pagos de las personas que ingresaron a los programas de Seguro Social antes de mayo de 1997.

Contexto: Pensión: ¿qué pasa en el caso de los colombianos que viven en el exterior?

Los demás pagos se entregan los miércoles del mes. El segundo miércoles, la administración hace el pago de los beneficiarios que hayan nacido entre los días 1 y 10. El tercer miércoles del mes, las personas que nacieron entre los días 11 y 20 recibirán su subvención. Para el cuarto miércoles, llegan los beneficios de las personas nacidas del 21 al 31 de cualquier mes.

Beneficios del Seguro Social
Las personas reciben sus beneficios en cuatro pagos diferentes en el transcurso del mes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De esta manera, el cronograma para septiembre del 2025 es el siguiente:

Contexto: Estos son los 5 estados de EE. UU. donde los jubilados no pagan impuestos y pueden ahorrar miles cada año
  • Viernes 29 de agosto: Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (pago correspondiente a septiembre).
  • Miércoles 3 de septiembre: Beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997.
  • Miércoles 10 de septiembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10.
  • Miércoles 17 de septiembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.
  • Miércoles 24 de septiembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31.

El pago del 1 de septiembre se adelantó al primer día hábil anterior, debido a que el próximo lunes es día feriado en Estados Unidos, cuando se celebra el Día del Trabajo.

El cheque del Seguro Social subirá desde abril para algunos beneficiarios
Más de 70 millones de personas hacen parte de algún programa del Seguro Social. | Foto: Captura de pantalla YouTube @univision

Además, la administración ha recordado que los pagos le llegan a cada beneficiario mediante una cuenta bancaria registrada en la agencia del Seguro Social, o por medio de unos cheques que llegan por correo postal a la dirección establecida, los cuales tardan más tiempo en llegar.

Para este año, al menos 73,9 millones de personas han recibido beneficios de algún programa del Seguro Social, de acuerdo con las cifras que ha publicado el Pew Research Center, que es un centro de investigación demográfica del país norteamericano.

