La FAA, autoridad aeronáutica estadounidense, lanzó una alerta por posibles riesgos en el Pacífico y Colombia, mientras Aerocivil asegura que los vuelos continúan con normalidad.

Países y regiones bajo vigilancia: de México al Pacífico sudamericano

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) encendió las alarmas en la aviación civil con la emisión de varios avisos de seguridad dirigidos a operadores aéreos estadounidenses en los que advierte sobre una “situación potencialmente peligrosa” al volar sobre determinadas regiones del océano Pacífico y territorios adyacentes en Norte, Centro y Sudamérica.

Las notificaciones, conocidas como Notices to Airmen (NOTAM), entraron en vigor el 16 de enero y estarán vigentes por 60 días, recomendando a las aerolíneas extremar precauciones debido a lo que el organismo describe como actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación por satélite (GNSS).

Según las autoridades norteamericanas, “pueden representar riesgos a todas las altitudes, incluso durante fases de llegada y salida de los vuelos”, según el texto oficial de la FAA, como lo registra un artículo de El Tiempo.

La FAA especifica que estas alertas no implican restricciones obligatorias de tráfico ni cierres de las rutas, sino una recomendación de cautela para transportistas aéreos, pilotos y operadores registrados bajo certificación estadounidense.

En los documentos divulgados, las zonas afectadas corresponden a amplias regiones de información de vuelos sobre el océano Pacífico y territorios geográficos vinculados, entre ellas:

México, específicamente la región del golfo de California (MMFR).

Países de Centroamérica, señalados bajo la región MHTG.

Panamá, en la región MPZL.

Colombia , a través de la Región de Información de Vuelo de Bogotá (SKED).

, Ecuador, en la región alrededor de Guayaquil (SEFG).

Según el mismo artículo en mención, estas áreas no representan el total de los espacios aéreos nacionales, sino sectores marítimos y de sobrevuelo en las rutas comerciales que transitan sobre el Pacífico oriental y zonas contiguas. Un portavoz de la FAA indicó que los avisos cubren también partes del espacio oceánico de Mazatlán y otras Flight Information Regions.

La advertencia llega en medio de una potente presencia militar estadounidense en la región, asociada por la FAA misma a operaciones en el Caribe oriental y el Pacífico que han incluido el seguimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y otras acciones estratégicas.

Aerocivil descarta afectaciones y mantiene vigilancia sobre las operaciones aéreas

En Colombia, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) fue rápida en emitir un pronunciamiento oficial asegurando que no se han registrado afectaciones visibles en la navegación aérea bajo jurisdicción nacional ni condiciones que impidan el desarrollo normal de las operaciones de vuelo.

El comunicado señala que las compañías colombianas que operan internacionalmente ya han sido puestas al tanto del contenido del NOTAM y que, “de acuerdo con un análisis preliminar, no es previsible en este momento una afectación que conlleve la suspensión o restricción de vuelos”.

La Aerocivil también subrayó que la vigilancia y evaluación de los escenarios se mantendrán en coordinación con otras autoridades aeronáuticas, dentro de los procedimientos establecidos, reflejando un enfoque preventivo y de calma ante una alerta que, por ahora, no ha tenido consecuencias operativas directas para el tráfico aéreo comercial.

Por su parte, autoridades como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México han calificado la alerta como “preventiva” y sin efectos operativos internos para sus aerolíneas o controladores de vuelo, como se indica en El Heraldo.