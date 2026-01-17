Estados Unidos

Autoridad aérea de EE. UU. emite alerta de peligro en el espacio aéreo del Pacífico e incluye a Colombia; Aerocivil responde

Aerocivil confirma que no hay impactos en vuelos nacionales pese a la advertencia internacional.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de enero de 2026, 12:16 p. m.
La FAA emitió una advertencia preventiva sobre el espacio aéreo del Pacífico que incluye rutas cercanas a Colombia.
La FAA emitió una advertencia preventiva sobre el espacio aéreo del Pacífico que incluye rutas cercanas a Colombia. Foto: getty images

La FAA, autoridad aeronáutica estadounidense, lanzó una alerta por posibles riesgos en el Pacífico y Colombia, mientras Aerocivil asegura que los vuelos continúan con normalidad.

Los grandes cambios que afectarán a importante aerolínea en Estados Unidos; así podrá viajar en 2026

Países y regiones bajo vigilancia: de México al Pacífico sudamericano

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) encendió las alarmas en la aviación civil con la emisión de varios avisos de seguridad dirigidos a operadores aéreos estadounidenses en los que advierte sobre una “situación potencialmente peligrosa” al volar sobre determinadas regiones del océano Pacífico y territorios adyacentes en Norte, Centro y Sudamérica.

Las notificaciones, conocidas como Notices to Airmen (NOTAM), entraron en vigor el 16 de enero y estarán vigentes por 60 días, recomendando a las aerolíneas extremar precauciones debido a lo que el organismo describe como actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación por satélite (GNSS).

Según las autoridades norteamericanas, “pueden representar riesgos a todas las altitudes, incluso durante fases de llegada y salida de los vuelos”, según el texto oficial de la FAA, como lo registra un artículo de El Tiempo.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

Noticias Estados Unidos

Los grandes cambios que afectarán a importante aerolínea en Estados Unidos; así podrá viajar en 2026

Noticias Estados Unidos

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

Noticias Estados Unidos

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

Deportes

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Noticias Estados Unidos

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Deportes

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Opinión

La grandeza en vivo y en directo

Mundo

La novela del Nobel: esta podría ser la razón por la cual María Corina le dio la medalla a Donald Trump

La FAA especifica que estas alertas no implican restricciones obligatorias de tráfico ni cierres de las rutas, sino una recomendación de cautela para transportistas aéreos, pilotos y operadores registrados bajo certificación estadounidense.

En los documentos divulgados, las zonas afectadas corresponden a amplias regiones de información de vuelos sobre el océano Pacífico y territorios geográficos vinculados, entre ellas:

  • México, específicamente la región del golfo de California (MMFR).
  • Países de Centroamérica, señalados bajo la región MHTG.
  • Panamá, en la región MPZL.
  • Colombia, a través de la Región de Información de Vuelo de Bogotá (SKED).
  • Ecuador, en la región alrededor de Guayaquil (SEFG).

Según el mismo artículo en mención, estas áreas no representan el total de los espacios aéreos nacionales, sino sectores marítimos y de sobrevuelo en las rutas comerciales que transitan sobre el Pacífico oriental y zonas contiguas. Un portavoz de la FAA indicó que los avisos cubren también partes del espacio oceánico de Mazatlán y otras Flight Information Regions.

La advertencia llega en medio de una potente presencia militar estadounidense en la región, asociada por la FAA misma a operaciones en el Caribe oriental y el Pacífico que han incluido el seguimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y otras acciones estratégicas.

La Aerocivil anunciará en rueda de prensa los detalles del cambio de operador del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, este lunes, 1° de septiembre
El tráfico aéreo en la región del Pacífico es monitoreado tras la alerta emitida por la autoridad aérea de Estados Unidos. Foto: José Luis Guzmán / El País

Aerocivil descarta afectaciones y mantiene vigilancia sobre las operaciones aéreas

En Colombia, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) fue rápida en emitir un pronunciamiento oficial asegurando que no se han registrado afectaciones visibles en la navegación aérea bajo jurisdicción nacional ni condiciones que impidan el desarrollo normal de las operaciones de vuelo.

El comunicado señala que las compañías colombianas que operan internacionalmente ya han sido puestas al tanto del contenido del NOTAM y que, “de acuerdo con un análisis preliminar, no es previsible en este momento una afectación que conlleve la suspensión o restricción de vuelos”.

Estados Unidos podría quitar el pasaporte a colombianos que lleguen con esta versión del documento

La Aerocivil también subrayó que la vigilancia y evaluación de los escenarios se mantendrán en coordinación con otras autoridades aeronáuticas, dentro de los procedimientos establecidos, reflejando un enfoque preventivo y de calma ante una alerta que, por ahora, no ha tenido consecuencias operativas directas para el tráfico aéreo comercial.

Por su parte, autoridades como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México han calificado la alerta como “preventiva” y sin efectos operativos internos para sus aerolíneas o controladores de vuelo, como se indica en El Heraldo.

Más de Noticias Estados Unidos

¿Qué buscaba el avión ruso que violó el espacio aéreo colombiano? La Cancillería envió una nota de protesta al Gobierno en Moscú.

Autoridad aérea de EE. UU. emite alerta de peligro en el espacio aéreo del Pacífico e incluye a Colombia; Aerocivil responde

x

Estados Unidos confirma la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE: fue hallado inconsciente y las causas están bajo investigación

La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Los grandes cambios que afectarán a importante aerolínea en Estados Unidos; así podrá viajar en 2026

x

Video muestra masivo accidente automovilístico: conductora confundió el freno con el acelerador y dejó varios heridos

marco rubio

Nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, mientras Donald Trump anuncia miembros del comité para el Consejo de Paz: inicia segunda fase

x

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) sits on the bench during the first half of the NFL Super Bowl 59 football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/David J. Phillip)

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Detienen a hombre que intentó desviar un vuelo de México a EE.UU y revelan los presuntos motivos de su peligrosa maniobra

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

Noticias Destacadas