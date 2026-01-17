La aerolínea de bajo costo sorprende a sus clientes con un paquete de cambios significativos en su modelo de operación producto de una mezcla de presión competitiva, críticas de los usuarios y un replanteamiento de servicio al cliente.

Nuevos cambios y mejoras

Tras registrar uno de los peores índices de quejas entre las aerolíneas de Estados Unidos, la empresa busca transformar su imagen y oferta en 2026, con ajustes que van desde la expansión de rutas hasta la mejora de la experiencia de vuelo.

La base de esta transformación es la iniciativa interna denominada The New Frontier, un conjunto de reformas diseñado para modernizar los productos y servicios que la aerolínea ofrece a sus pasajeros.

Una de las medidas más destacadas es el cambio hacia una estructura de precios más transparente y amigable para los clientes, con la eliminación de tarifas por cambios o cancelaciones para quienes opten por los nuevos paquetes Economy, Premium o Business.

La aerolínea le apuesta a un mejor servicio al cliente y a la implementación de cambios para fidelizar a sus clientes Foto: Getty Images

Esta estrategia busca responder a años de quejas por políticas de tarifas poco claras y cargos adicionales, y se acompaña de beneficios ampliados como la extensión de la validez de créditos de vuelo a 12 meses y un programa de garantía de precio competitivo.

Otro eje del cambio es la expansión misma de la red de vuelos.

Frontier ha anunciado más de 20 nuevas rutas que se estrenarán entre finales del invierno y la primavera de 2026, tanto dentro de los Estados Unidos como con destinos en México, reforzando su apuesta por ofrecer opciones económicas de viaje turístico en temporadas altas como la de spring break.

Los destinos abarcan desde ciudades medianas de crecimiento hasta mercados como Cancún y Phoenix, con vuelos programados para iniciar entre marzo y abril.

Además, la compañía vuelve a promover su pase anual GoWild!, una oferta que permite la posibilidad de tomar vuelos ilimitados por una tarifa plana a partir de un bajo precio inicial.

Esta propuesta, que fue relanzada recientemente con vigencia hasta 2027, refleja cómo Frontier intenta atraer clientes frecuentes o personas con alta movilidad, aunque con restricciones en fechas de alta demanda y ciertos cargos por servicios adicionales.

Un elemento inesperado en la estrategia es la incorporación de asientos de primera clase, una novedad para una aerolínea que tradicionalmente ha competido exclusivamente en el segmento ultra low‑cost.

Según informes de la industria aérea, esta oferta premium se añadirá progresivamente durante 2026, en un intento de capturar una porción de viajeros dispuestos a pagar más por mayor comodidad, sin abandonar por completo la esencia de bajo costo que caracteriza a la marca.

En resumen, 2026 se perfila como un año de inflexión para Frontier Airlines.

El plan The New Frontier marca un paso hacia una aerolínea más orientada al cliente y con un portafolio de productos más diversificado, incluso si ello significa alejarse parcialmente de su tradicional modelo ultra básico.