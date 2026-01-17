California vive el brote más letal de intoxicación por hongos de las últimas décadas, con víctimas fatales y pacientes que han requerido trasplantes de hígado, mientras expertos advierten sobre el riesgo de consumir setas silvestres sin identificación profesional.

Trump organiza la “gran e histórica mesa redonda de inversión en salud rural”; estos son los puntos más importantes

Brote mortal de intoxicación por hongos en California: clima inusual dispara riesgo silencioso

En lo que las autoridades de salud pública describen como el mayor brote de intoxicación por hongos venenosos en décadas, California enfrenta una ola de casos relacionados con la ingestión de especies silvestres extremadamente tóxicas.

Como consecuencia, se han presentado casos de muertes, hospitalizaciones graves y trasplantes de hígado.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) reportó que entre el 18 de noviembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 se documentaron al menos 35 casos de intoxicación.

Esta cifra supera ampliamente el promedio histórico de menos de cinco incidentes anuales, y que ha dejado tres personas fallecidas y tres trasplantes hepáticos realizados.

Los afectados tienen edades que van desde los 19 meses hasta los 67 años, lo que subraya cómo este fenómeno puede impactar tanto a niños como a adultos.

El origen del brote está directamente ligado a un incremento inusual de lluvias y temperaturas suaves en el norte del estado, condiciones climáticas que han propiciado una proliferación sin precedentes de hongos venenosos en bosques, parques y zonas periurbanas.

Los expertos en micología y toxicología de California han identificado Amanita phalloides, conocida como “death cap”, como la principal especie implicada, aunque también se han asociado otros hongos igualmente letales.

Estas especies contienen amatoxinas, compuestos químicos que atacan de manera insidiosa al hígado y los riñones, provocando insuficiencia orgánica incluso después de una aparente mejoría de los síntomas iniciales.

Algunos pacientes intoxicados por hongos venenosos han requerido trasplantes de hígado de emergencia debido al daño irreversible causado por las toxinas. Foto: Getty Images

“Death cap” y toxinas ocultas: el peligro de recolectar hongos sin experiencia

A diferencia de otras amenazas alimentarias, la intoxicación por hongos venenosos no se detecta inmediatamente tras la ingestión.

Los síntomas iniciales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, suelen aparecer entre seis y 24 horas después de consumir el hongo, lo que a menudo retrasa la atención médica o hace que las personas subestimen la gravedad de la situación.

Sin embargo, incluso si estos síntomas gastrointestinales desaparecen, las amatoxinas siguen dañando órganos vitales, principalmente el hígado, y puede que pasen varios días antes de que se manifiesten los efectos letales o la necesidad de un trasplante,, como lo ha registrado el portal de noticias SFGASTE.

Los especialistas del California Poison Control System (CPCS) y el CDPH han insistido en que no existe una forma visual sencilla de distinguir hongos comestibles de los venenosos, y que la recolección sin orientación de un micólogo acreditado es extremadamente arriesgada.

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

Además, recalcan que las toxinas no se eliminan con cocción, congelado ni secado, por lo que incluso hongos aparentemente “preparados de forma segura” pueden resultar mortales.

Las autoridades advierten además que la práctica de forrajear setas silvestres, que en algunos grupos culturales es tradicional, representa un riesgo creciente, especialmente entre quienes no están familiarizados con las especies nativas de California.

Este episodio no solo ha generado alarma sanitaria, sino también una campaña de educación pública para desalentar la recolección de hongos silvestres y promover la compra de productos regulados en establecimientos comerciales.

Expertos recuerdan que en años normales el sistema de control de intoxicaciones recibe muchos menos reportes de envenenamiento grave por hongos, lo que indica la excepcionalidad de este brote.