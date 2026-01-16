Estados Unidos

Trump organiza la “gran e histórica mesa redonda de inversión en salud rural”; estos son los puntos más importantes

Trump lidera hoy una mesa redonda histórica para discutir inversiones en salud rural en EE. UU.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

16 de enero de 2026, 6:00 p. m.
El presidente Donald Trump participa hoy en la Gran Mesa Redonda de Inversión en Salud Rural, destacando los esfuerzos para mejorar la atención médica en comunidades alejadas. Foto: Captura de pantalla X@WhiteHouse

El presidente Donald Trump encabeza este viernes una gran mesa redonda sobre inversión en salud rural en la Casa Blanca, en un evento que reunió a líderes estatales, legisladores y expertos en políticas sanitarias para abordar desafíos persistentes en la atención médica de comunidades rurales de Estados Unidos.

El evento se desarrolla en el Salón Este de la Casa Blanca y marca un esfuerzo por posicionar al gobierno como promotor de soluciones concretas para la salud rural.

Una inversión histórica en salud rural

La mesa redonda tiene como eje central el Programa de Transformación de la Salud Rural, una iniciativa federal de $50,000 millones de dólares, creada para mejorar la infraestructura sanitaria en zonas rurales.

El programa, autorizado bajo el One Big Beautiful Bill Act, distribuirá estos fondos durante cinco años, con U$10.000 millones disponibles en 2026, para fortalecer hospitales, clínicas y la fuerza laboral médica en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, como se informa en cms.gov.

Durante el encuentro, el presidente Donald Trump subrayó la importancia de garantizar que la atención médica llegue a todos los rincones del país, enfatizando que “el acceso a atención de calidad no debe depender de tu código postal”.

Además, destacó que el Rural Health Transformation Program representa una inversión histórica en comunidades rurales, destinada a fortalecer hospitales, clínicas y la capacitación de profesionales de la salud, y aseguró que la administración actuará “con rapidez” para cerrar las brechas en la atención médica en estas zonas.

Trump también hizo hincapié en la modernización de la infraestructura sanitaria rural, destacando la importancia de la tecnología y la telemedicina para llegar a comunidades alejadas.

Señaló que muchos hospitales rurales han enfrentado cierres en los últimos años por falta de recursos, y que la administración busca “asegurar que cada clínica y hospital tenga los medios para brindar atención segura y eficiente”.

De acuerdo a cms.gov, Trump recordó que el Rural Health Transformation Program destinará U$50.000 millones a los 50 estados durante cinco años, con los primeros U$10.000 millones disponibles este mismo año.

“Cada estado recibirá los recursos necesarios para reforzar su sistema de salud rural, porque el bienestar de las familias estadounidenses no puede esperar“, afirmó durante su intervención.

Además, Trump enfatizó la dimensión política y social de la iniciativa, asegurando que este tipo de inversiones “son un mensaje de compromiso con quienes más han sufrido por la falta de acceso a servicios médicos”.

Trump propone enviar dinero a los ciudadanos para que paguen tratamientos médicos: los detalles del Gran Plan de Salud en Estados Unidos

Según el mandatario, la salud rural es un tema central no solo de política pública, sino también de justicia social, y la administración continuará trabajando para cerrar las brechas que separan a las comunidades urbanas de las rurales en cuanto a atención sanitaria.

