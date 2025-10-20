Cambio de horario en EE. UU.: conozca los estados donde no será modificado para evitar confusiones

Estados Unidos está próximo a cambiar su horario debido a las estaciones que atraviesa con el paso del año y gran parte del país volverá a su horario normal a partir del domingo, 2 de noviembre, a las 2:00 a.m. cuando los relojes retrocedan una hora.

Este corresponde a la llegada del invierno en el país norteamericano.

No obstante, no todas las ciudades se verán afectadas por el retraso de una hora, o fall back, ya que durante todo el año mantienen el mismo horario.

Algunos celulares inteligentes se ajustan automáticamente. | Foto: Getty y ChatGPT

Las personas que tengan programado viajar a estas regiones de Estados Unidos deben tener en cuenta que la hora será la misma, con el fin de que no modifiquen planes o pierdan planes, en caso de tener alguno.

De esta manera, gran parte del estado de Arizona mantiene su horario habitual, Hawái tampoco se verá afectado y otras regiones de Estados Unidos como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.

Sin embargo, en importante tener en cuenta que dentro de Arizona, en la región de Nación Navajo sí se atrasará una hora, en el resto del estado, los relojes no se verán afectados.

El 2 de noviembre se ajusta a la hora habitual de la salida del sol. | Foto: Getty Images

Los celulares, computadores y otros dispositivos digitales, que estén actualizados, podrán modificar la hora de manera automática. No obstante, las personas deben revisar sus relojes de pared y algunos dispositivos que no se atrasan de manera inmediata.

En cuanto a los viajes programados para ese 2 de noviembre, las aerolíneas establecen las horas de partida y aterrizaje de acuerdo con los husos locales, por lo que ya están incorporados los cambios de este tipo, para evitar confusiones, retrasos o que los turistas pierdan sus vuelos.

Algunas personas no se verán afectadas por el cambio de horario. | Foto: Freepik

El retraso de una hora marca el final de la temporada, que se conoce como Daylight Saving Time, y se regresa a la hora normal que se ajusta con la salida y la puesta natural del sol.

Por lo anterior, los días empezarán a sentirse más cortos, con menos sol en las tardes.