Suscribirse

Estados Unidos

Hora de invierno en EE. UU. 2025; fecha exacta para cambiar los relojes en todos los estados, excepto en estos: guía para evitar retrasos

El cambio de horario invernal incide en varios aspectos de la vida cotidiana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
16 de octubre de 2025, 9:10 p. m.
El reloj tendrá que ser modificado a partir del 3 noviembre
Los relojes se atrasarán una hora por el invierno. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En otoño, los relojes de la mayoría se atrasan, ya que los días se vuelven más cortos debido a que el sol se oculta más rápido en la previa y durante la época invernal, por lo que se pretende aprovechar la luz solar e incluso ahorrar energía.

Contexto: Cambio de hora en Florida 2025: todo lo que debe saber sobre cuándo y cuánto atrasar el reloj

Así bien, el ajuste en 2025 se hará el próximo 2 de noviembre a las 2:00 a. m. hora local de cada estado. Aquí, el reloj cambiará en la hora mencionada a la 1:00 de la mañana.

Para muchos estadounidenses, el cambio de horario de verano es una señal inequívoca de que la temporada cálida está a la vuelta de la esquina.
El cambio de horario en Estados Unidos es una práctica que ocurre dos veces al año, generando tanto expectación como debates sobre su utilidad y relevancia. | Foto: Getty Images

La mayoría de estados de EE. UU. se acogen a la ley federal regulada por el Departamento de Transporte. Sin embargo, la mayor parte de Arizona, Hawaii y Puerto Rico no realizan el cambio, así que en estos territorios no aplica la medida.

¿Cómo revisar los relojes?

Normalmente, los relojes que están en dispositivos electrónicos conectados a alguna red se ajustan de manera automática. Sin embargo, verifique que sus aparatos que brinden la hora ya estén configurados para invierno.

Si son digitales, la ubicación o zona horaria debe estar ajustada en modo automática para que el cambio se efectúe sin mayor problema durante la madrugada del día establecido.

El horario de verano cambiará el reloj en todo el país
El cambio también afecta compromisos a nivel internacional. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

Por su parte, los relojes analógicos, de pared, o despertadores sin conexión se deben modificar de forma manual, y se aconseja hacerlo la noche anterior para mayor comodidad.

¿Por qué es importante verificar el cambio de horario?

Este cambio es crucial para gestionar turnos, agendamientos de citas, vuelos y sistemas automatizados. Aquí, es importante que verifique con el proveedor de estos sistemas que su funcionamiento esté alineado con la modificación de horario.

Contexto: El horario de verano en Estados Unidos termina antes en este 2025: este será el momento en el que debe ajustar su reloj

En cuanto a las aerolíneas, confíe en la hora provista por la compañía que gestiona el itinerario. Igualmente, se recomienda dormir más temprano de lo habitual la noche anterior para evitar complicaciones con el sueño.

El ajuste de invierno también permite alinear el día a un patrón más cercano al sol, lo que podría ser más saludable para el ritmo circadiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Linda Caicedo preocupa en Selección Colombia: momento exacto de su lesión, que requirió asistencia

2. Altos funcionarios de los Gobiernos de Duque y de Petro serán investigados por crisis humanitaria de la comunidad Wayúu en La Guajira.

3. Así se vio la fuerte granizada que cubrió esta tarde el norte de Bogotá

4. Alerta ambiental en EE. UU.: esta ciudad registra peligrosos niveles de contaminación

5. Hora de invierno en EE. UU. 2025; fecha exacta para cambiar los relojes en todos los estados, excepto en estos: guía para evitar retrasos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosInvierno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.