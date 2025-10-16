Hora de invierno en EE. UU. 2025; fecha exacta para cambiar los relojes en todos los estados, excepto en estos: guía para evitar retrasos

En otoño, los relojes de la mayoría se atrasan, ya que los días se vuelven más cortos debido a que el sol se oculta más rápido en la previa y durante la época invernal, por lo que se pretende aprovechar la luz solar e incluso ahorrar energía.

Así bien, el ajuste en 2025 se hará el próximo 2 de noviembre a las 2:00 a. m. hora local de cada estado. Aquí, el reloj cambiará en la hora mencionada a la 1:00 de la mañana.

El cambio de horario en Estados Unidos es una práctica que ocurre dos veces al año, generando tanto expectación como debates sobre su utilidad y relevancia. | Foto: Getty Images

La mayoría de estados de EE. UU. se acogen a la ley federal regulada por el Departamento de Transporte. Sin embargo, la mayor parte de Arizona, Hawaii y Puerto Rico no realizan el cambio, así que en estos territorios no aplica la medida.

¿Cómo revisar los relojes?

Normalmente, los relojes que están en dispositivos electrónicos conectados a alguna red se ajustan de manera automática. Sin embargo, verifique que sus aparatos que brinden la hora ya estén configurados para invierno.

Si son digitales, la ubicación o zona horaria debe estar ajustada en modo automática para que el cambio se efectúe sin mayor problema durante la madrugada del día establecido.

El cambio también afecta compromisos a nivel internacional. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

Por su parte, los relojes analógicos, de pared, o despertadores sin conexión se deben modificar de forma manual, y se aconseja hacerlo la noche anterior para mayor comodidad.

¿Por qué es importante verificar el cambio de horario?

Este cambio es crucial para gestionar turnos, agendamientos de citas, vuelos y sistemas automatizados. Aquí, es importante que verifique con el proveedor de estos sistemas que su funcionamiento esté alineado con la modificación de horario.

En cuanto a las aerolíneas, confíe en la hora provista por la compañía que gestiona el itinerario. Igualmente, se recomienda dormir más temprano de lo habitual la noche anterior para evitar complicaciones con el sueño.