El cambio de horario es un evento anual que le cambia la vida a miles de residentes.

A partir de noviembre, el estado del Sol ajustará sus relojes a horario de invierno, lo que significa que tendrá una hora menos de luz al final del día.

Hay que saber cómo cuadrar la hora y el momento exacto para hacerlo, pues de esto dependerá su agenda en los siguientes meses.

¿Cómo será el cambio de hora en este 2025?

La idea del cambio de hora cada año ya se ha convertido en una tradición para los habitantes de Florida, quienes atrasarán los relojes para comenzar con el horario de invierno, y a sí, poder optimizar más la luz solar, con amaneceres más luminosos

De esta forma, se logra que las tardes sigan siendo más cálidas, lo cual invita a disfrutar más de la agitada vida de este estado norteamericano.

Florida, al igual que otros estados norteamericanos, terminarán con el horario de verano el domingo 2 de noviembre a las 2: 00 a.m..

Justo en ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora y regresar al horario estándar, por lo que amanecerá más temprano y se oscurecerá también más temprano.

Como consejo práctico, se propone que las personas realicen el ajuste de horario el sábado antes de dormirse, para evitar confusiones y posibles pérdidas de turnos, citas y viajes, el día domingo.

El 2 de noviembre comienza el horario de invierno | Foto: Freepik

Luego del fall back, se observará más luz en las mañanas y menos en las tardes, lo cual impactará en las diferentes actividades de los residentes de Florida, como, por ejemplo, en sus rutinas escolares y en el comercio.

Las ciudades de Florida que cambiarán la hora a partir del domingo 2 de noviembre:

Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee, Fort Lauderdale, West Palm Beach y la gran mayoría de ciudades del estado.

También cambiarán Pensacola, Panama City, Destin, Fort Walton Beach y otras del tramo occidental.

Vale la pena recordar que Florida aprobó en el 2018 una ley para permitir que el horario de verano fuera permanente, pero para que se pueda implementar, necesita la autorización federal, la cual aún no es viable. Por eso, el estado sigue teniendo ajustar sus relojes cuando se termina el horario de verano.

Aunque el tema ha sido centro de discusión en varias ocasiones, hasta que no haya una ley federal que apruebe que no se modifiquen los horarios, los habitantes de Florida tendrán que estar pendientes del inicio del horario de invierno, para amanecer un poco más temprano.

Si usted quiere que sus dispositivos se ajusten de manera automática, bastará con activar la configuración de hora y fecha automática y mantener su conexión a internet.