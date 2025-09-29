Florida implementa cerca de 30 nuevas leyes a partir del 1 de octubre: esto es lo que debe saber

El estado de Florida se prepara para un cambio legal radical que incluye cerca de 30 nuevas leyes que abarcan varios temas con el que busca abordar los principales problemas del lugar, aplicando la ley y el orden.

Ron DeSantis ya ha cambiado e introducido algunas leyes que abarcan aspectos de salud, propiedad e incluso de bienestar animal.

Por ahora, los cambios han tenido bastante acogida dentro de la comunidad, quienes han recibido de buena manera los cambios propuestos.

Por eso, se espera que la legislación que regirá a partir del 1 de octubre, también tenga el mimo recibimiento.

Las leyes que empezarán a regir a partir de octubre

Las medidas propuestas reflejan la agenda legislativa reciente del gobernador Ron DeSantis, quien ha sido claro en su búsqueda de endurecer sanciones y reforzar el orden público y la protección ciudadana.

Algunas de las reglamentaciones más destacadas son las siguientes:

Huir de la autoridad: la nueva normativa aumenta la gravedad de los cargos para quienes intenten eludir a la policía. Algunas de estas conductas van a tener una clasificación más alta en el sistema de sanciones criminales, tal y como se informa en el medio Newsweek.

Crímenes motorizados: se penaliza el uso de luces que pueden confundirse con las de los vehículos de emergencia. Se califica esta acción como delito en tercer grado.

Esta incluye también alterar placas o documentos d el vehículo, pasa de ser una infracción menor a un delito menor, en diversos grados.

Se considerará ilegal, comprar o poseer dispositivos destinados a ocultar la matrícula del carro o el registro.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis aplicará nuevas leyes en Florida, a partir de 1 de octubre | Foto: Getty Images

Manipulación de dispositivos de monitoreo electrónico: las sanciones por manipular este tipo de dispositivos corresponderá al grado del delito original que motivó el uso del dispositivo.

Si se encuentra bajo libertad condicional, esta podrá ser revocada.

Abandonar el lugar de un accidente: cuando alguien causa daños materiales y huye, la corte podrá ordenar que dicha persona compense los daños hechos a esa propiedad.

Trooper’s Law: conocida también como Ley de perros durante desastres. Esta norma convierte en delito grave el acto de abandonar o dejar animales amarrados durante eventos naturales adversos.

Eliminación del impuesto sobre alquileres comerciales: Florida eliminará el impuesto de ventas sobre arrendamientos comerciales. Un gravamen vigente durante 57 años.

Imágenes sexuales: el estado crea nuevos delitos graves por promover, solicitar o poseer imágenes sexuales ilegales o lascivas, y por producir material pornográfico deepfake.

Hogares de acogida: agiliza los procesos de concesión de licencias para hogares de acogida familiar, que necesiten reubicarse dentro del estado.

DeSantis ya ha introducido o cambiado más de 100 leyes durante el año pasado, /Getty Images | Foto: Getty Images

Aeronaves no tripuladas (drones): aumenta las sanciones por el uso no autorizado de drones, especialmente si están equipados con armas y sobrevuelan infraestructuras sensibles.

Regulaciones de tierras: requiere que los gobiernos locales procesen las solicitudes de desarrollo y zonificación dentro de un periodo establecido, con disposiciones de reembolso por demora excesiva.

Trabajadores de servicios públicos: establece nuevas sanciones por agresión o lesiones contra trabajadores de servicios públicos que mantienen infraestructura crítica.

Leyes de registros públicos: mantienen las exenciones de registros públicos y mejoran la protección de la privacidad en áreas como especies en peligro de extinción, vivienda asequible y ciberseguridad.

Enfermedades mentales: las nuevas leyes también incluyen medidas para el tratamiento de enfermedades mentales, con un enfoque en el acceso a cuidados y a la protección de los pacientes.