Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

Las gigantes aerolíneas de Estados Unidos, United y American Airlines, tuvieron que suspender todos sus vuelos dentro del territorio estadounidense, y en Canadá, afectando a miles de pasajeros, debido a una serie de fallas tecnológicas.

De acuerdo con los funcionarios de las compañías aéreas, los aviones estuvieron detenidos por horas desde la madrugada de este miércoles, 24 de septiembre.

Alrededor de la 1 de la madrugada (hora este), United Airlines anunció que se había identificado un “problema de conectividad”, que fue notificado a la Administración Federal de Aviación (FAA), y le pidió a los funcionarios que detuvieran las operaciones.

Miles de personas sufrieron largas horas de retraso este miércoles. | Foto: agencia 123rf

En un inicio, los vuelos y los trabajos de la aerolínea fueron suspendidos hasta las 2:30 de la madrugada, pero una hora antes, se notificó que ya se podía retomar las operaciones con normalidad.

“United experimentó un breve problema de conectividad justo antes de la medianoche, hora central, del martes —23 de septiembre—, pero desde entonces ha reanudado sus operaciones normales”, explicó la aerolínea estadounidense al medio The US Sun.

De acuerdo con los datos que recopila el rastreador de vuelos FlightAware, entre las 12 de la medianoche y las 4 de la mañana del miércoles, se registraron 42 retrasos en vuelos y cuatro cancelaciones de viajes.

Además, las cifras amplían que el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue donde se conglomeraron la mayor cantidad de retrasos por parte de United.

Las operaciones de las aerolíneas se reactivaron en la mañana del miércoles. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, American Airlines experimentó fallas que también retrasaron varios vuelos. De acuerdo con un reportaje del medio anteriormente mencionado, la aerolínea registró “problemas técnicos” que afectaron algunas “aplicaciones de mantenimiento”.

Además, detalló que los trabajadores de la compañía estaban llevando a cabo “procedimientos alternativos para cerrar vuelos, lo que está provocando retrasos en algunas salidas”.

“No se ha cancelado ningún vuelo en este momento y nuestros equipos están solucionando problemas activamente”, aseguró American Airlines en su informe a The US Sun.

Las aerolíneas no detallaron las fallas que identificaron. | Foto: Chalabala - stock.adobe.com

¿Qué hacer si un vuelo se retrasa?

Es bastante complicado saber si un vuelo retrasado retomará el viaje o si este será cancelado, por lo que las personas deben estar muy atentas a todas las notificaciones que brinde la aerolínea correspondiente.

Los informes sobre los vuelos retrasados suelen llegar al correo de los pasajeros, o al mensaje de texto.