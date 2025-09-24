Suscribirse

Estados Unidos

Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

Decenas de vuelos sufrieron largas horas de retrasos y algunos fueron cancelados por problemas tecnológicos.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 11:38 p. m.
Aviones de United Airlines
Todos los vuelos de las dos aerolíneas fueron detenidos durante la madrugada del miércoles, 24 de septiembre. | Foto: Getty Images

Las gigantes aerolíneas de Estados Unidos, United y American Airlines, tuvieron que suspender todos sus vuelos dentro del territorio estadounidense, y en Canadá, afectando a miles de pasajeros, debido a una serie de fallas tecnológicas.

De acuerdo con los funcionarios de las compañías aéreas, los aviones estuvieron detenidos por horas desde la madrugada de este miércoles, 24 de septiembre.

Alrededor de la 1 de la madrugada (hora este), United Airlines anunció que se había identificado un “problema de conectividad”, que fue notificado a la Administración Federal de Aviación (FAA), y le pidió a los funcionarios que detuvieran las operaciones.

..
Miles de personas sufrieron largas horas de retraso este miércoles. | Foto: agencia 123rf

En un inicio, los vuelos y los trabajos de la aerolínea fueron suspendidos hasta las 2:30 de la madrugada, pero una hora antes, se notificó que ya se podía retomar las operaciones con normalidad.

Contexto: Se presenta accidente en aeropuerto de Maiquetia en Venezuela: los vuelos están siendo desviados, esto dicen las autoridades

“United experimentó un breve problema de conectividad justo antes de la medianoche, hora central, del martes —23 de septiembre—, pero desde entonces ha reanudado sus operaciones normales”, explicó la aerolínea estadounidense al medio The US Sun.

De acuerdo con los datos que recopila el rastreador de vuelos FlightAware, entre las 12 de la medianoche y las 4 de la mañana del miércoles, se registraron 42 retrasos en vuelos y cuatro cancelaciones de viajes.

Además, las cifras amplían que el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue donde se conglomeraron la mayor cantidad de retrasos por parte de United.

Aerolínea en Estados Unidos es víctima de ciberataque. Cientos de personas resultaron afectadas
Las operaciones de las aerolíneas se reactivaron en la mañana del miércoles. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, American Airlines experimentó fallas que también retrasaron varios vuelos. De acuerdo con un reportaje del medio anteriormente mencionado, la aerolínea registró “problemas técnicos” que afectaron algunas “aplicaciones de mantenimiento”.

Contexto: Pánico en avión de San Francisco por nuevo costo de visa H-1B: video muestra a pasajeros exigiendo desembarcar

Además, detalló que los trabajadores de la compañía estaban llevando a cabo “procedimientos alternativos para cerrar vuelos, lo que está provocando retrasos en algunas salidas”.

“No se ha cancelado ningún vuelo en este momento y nuestros equipos están solucionando problemas activamente”, aseguró American Airlines en su informe a The US Sun.

Las aerolíneas no detallaron las fallas que identificaron. | Foto: Chalabala - stock.adobe.com

¿Qué hacer si un vuelo se retrasa?

Es bastante complicado saber si un vuelo retrasado retomará el viaje o si este será cancelado, por lo que las personas deben estar muy atentas a todas las notificaciones que brinde la aerolínea correspondiente.

Contexto: ¿Lleva equipaje de bodega? Cinco elementos que no están permitidos en la maleta

Los informes sobre los vuelos retrasados suelen llegar al correo de los pasajeros, o al mensaje de texto.

Se insta a las personas a revisar sus mensajes y el estado de vuelo en las páginas oficiales de las compañías aéreas horas antes del vuelo, incluso antes de dirigirse al aeropuerto, debido a que las aerolíneas no se hacen responsables en caso de que la persona pierda su vuelo por un cambio de horario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Arde escándalo en el FPC: histórico club denunció presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores

2. Mujer que infiltró la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

3. Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

4. No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

5. Petro le notificó al país que no aumentará el impuesto a la gasolina y cerveza tras la aprobación del presupuesto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAmerican AirlinesUnited Airlines

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.