Se presenta accidente en aeropuerto de Maiquetia en Venezuela: los vuelos están siendo desviados, esto dicen las autoridades

Este miércoles 24 de septiembre se presentó un fuerte accidente aéreo, cerca del mediodía, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, capital de Venezuela.

El trágico suceso ocurrió mientras un avión del tipo Learjet 55 se disponía a despegar. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) informó que “hoy miércoles a las 12:52 pm (HLV) una aeronave Learjet 55, despegando del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, se precipitó a tierra”.

De acuerdo con la institución, hasta el momento se conoce que hay dos sobrevivientes al aterrador hecho. El accidente se dio a conocer rápidamente por medio de videos compartidos por diferentes usuarios en redes sociales como TikTok, Instagram y X.

En los contenidos difundidos se podían apreciar imágenes de una gran columna de humo negro. Otras grabaciones realizadas dentro del mismo aeropuerto mostraban a funcionarios de la terminal aérea atónitos ante lo que acababa de suceder.

Al lugar del accidente respondieron las autoridades pertinentes, entre ellas bomberos, policía y ambulancias, para atender a los heridos. La INAC aseguró en un comunicado que “se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables”.

La institución también informó que ya se iniciaron todos los procedimientos correspondientes a la investigación que debe realizarse para establecer el origen de los hechos. Este proceso será liderado por la Junta de Investigación de Accidentes.

Hasta el momento, no se conoce con certeza la cantidad de pasajeros que abordaban la aeronave de clase Learjet 55 que se estrelló este miércoles en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. De igual forma, se desconoce la cantidad de heridos y víctimas mortales que dejó el trágico suceso.

Debido a la gran cantidad de humo que generó el accidente aéreo, las operaciones en la terminal fueron suspendidas temporalmente. Esta situación representa un problema significativo para Venezuela, teniendo en cuenta que este aeropuerto no solo es el más grande del país, sino también el de mayor importancia.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar es considerado la principal puerta de entrada y salida del territorio venezolano, con conexiones directas a múltiples países y continentes. Por esa razón, la suspensión de sus operaciones afecta tanto al tráfico aéreo interno como a los vuelos internacionales, complicando aún más la situación de los viajeros.