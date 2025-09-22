Revelan video del trágico accidente aéreo donde murió reconocida presentadora de televisión: “Hacía maniobras peligrosas”

Un nuevo video sigue dando pistas sobre el trágico accidente aéreo que le costó la vida a Débora Estrella, una reconocida conductora de televisión que murió tras el siniestro que tuvo lugar en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en Nuevo León, México.

En las imágenes se puede observar cómo la aeronave pierde altura de manera repentina después de unas maniobras peligrosas que se estaban llevando a cabo poco antes de que se estrellara contra el suelo.

El accidente ocurrió cerca de las 6:50 p. m., cuando la avioneta descendió abruptamente y se estrelló en la zona industrial conocida como Laderas. Los testigos que presenciaron los momentos antes del siniestro grabaron las imágenes con sus teléfonos móviles y las publicaron en las redes sociales.

Un video registró el instante en que la avioneta en la que viajaba la conductora Débora Estrella y el capitán Brayan Ballesteros perdió altura y terminó desplomándose en García, Nuevo León.

Estrella, quien era reconocida por su trabajo como presentadora, había cumplido 43 años el mes pasado y formaba parte de Multimedios y Telediario desde 2018.

“Lamento informarles (…) dos personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de periciales para la extracción de los cuerpos”, dijo el alcalde de García, Manuel Cavazos Guerra.

El canal de televisión donde trabajaba también emitió un comunicado tras el fallecimiento de la conductora mexicana y envió un emotivo mensaje.

“Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, falleció este sábado en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León (…) En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, dice el comunicado.

Antes de establecerse en Telediario, Débora Estrella comenzó su trayectoria en Frecuencia Tec mientras cursaba la carrera de Derecho en el ITESM.

Posteriormente, se incorporó a TV Azteca Noreste, donde trabajó como presentadora del clima en Info7. Más adelante, en 2014, fue seleccionada para unirse al equipo de Hechos AM de TV Azteca México.

Hasta el momento no se conocen las causas del accidente, sin embargo, medios locales citaron algunas investigaciones que darían cuenta que se trató de una falla mecánica o un error humano por parte del piloto.

Entre las autoridades que acudieron al lugar de los hechos se encuentran Protección Civil Nuevo León, Protección Civil García, Bomberos Nuevo León, Fuerza Civil, Policía Municipal y la Agencia Federal de Aviación, entre otros.

Un año más… y la vida cada vez me sabe mejor.

A calma, a risas compartidas, a sueños que se cumplen (y a otros nuevos que nacen).

Gracias a quienes me acompañan, inspiran y celebran conmigo, de cerca o desde lejos.

Hoy solo puedo sentir gratitud por todo lo vivido… y emoción…