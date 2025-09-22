En la mañana del 21 de septiembre de 2025, los medios mexicanos reportaron un lamentable hecho que acabó con la vida de un reconocido rostro mediático. El suceso se dio de forma inesperada, dejando un vacío gigante en familiares y amigos.

De acuerdo con lo que se reveló, Débora Estrella, periodista mexicana, murió en un fatal accidente aéreo que ocurrió a las afueras de la ciudad de Monterrey. Según las autoridades, la avioneta de matrícula XB-BGH sufrió una falla y el piloto perdió el control, cayendo muy cerca del río Pesquería, donde fallecieron los dos pasajeros que iban a bordo.

Las personas de la zona indicaron, según recoge Qué pasa, que había un ruido muy fuerte, mientras la aeronave volaba muy abajo y con movimientos turbulentos. Las labores de rescate fueron al instante, buscando salvar a los tripulantes.

Las autoridades confirmaron la muerte de las dos personas que iban, identificadas como Débora Estrella y Bryan Leonardo Ballesteros.

¿Quién era Débora Estrella?

La conductora de noticias tenía 43 años y era abogada de formación, pese a que decidió inclinarse por el periodismo como su vocación. Tuvo la oportunidad de estar en la radio universitaria Frecuencia Tec y en el noticiero Hechos AM de TV Azteca.

Del mismo modo trabajó con Milenio Televisión y en 2018 entró a Teleradio Matutino de Monterrey y colaboró con Telediario CDMX, plasmando su talento y versatilidad en los medios.

Además de su profesión, Estrella era amante de la equitación y los caballos, por lo que se le solía ver en dichas actividades. En el tema amoroso lidió con la ruptura amorosa que vivió con José Luis García, con quien duró 15 años casada.

Última foto de Débora Estrella antes de morir

De acuerdo con lo que quedó registrado, Débora Estrella utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía antes del accidente en el que perdió la vida. En la postal, ubicó una avioneta, la cual estaba acompañada de la frase “¿Adivinen qué...?

Este contenido fue capturado en el Aeropuerto Internacional del Norte, aproximadamente a las 9:00 am.