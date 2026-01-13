Estados Unidos

Caso U-Haul en protesta de Los Ángeles: nuevas revelaciones tras el arresto de Calor Madanescht

El conductor del camión que avanzó entre manifestantes de Westwood fue arrestado el lunes, pero el caso sigue bajo revisión del LAPD y de las agencias federales, lo que mantiene el hecho en el centro del debate público.

Margarita Briceño Delgado

13 de enero de 2026, 2:50 p. m.
El camión implicado en la protesta de Westwood permanece como evidencia clave, mientras autoridades de Los Ángeles y agencias federales analizan hoy posibles cargos adicionales. Foto: Captura de pantalla X @ElOjoEn

El arresto de Calor Madanescht, identificado como el conductor del camión tipo U-Haul que atravesó a baja velocidad una manifestación en Westwood, Los Ángeles, sigue generando repercusiones este martes, a medida que se conocen nuevos detalles oficiales sobre la investigación y el alcance legal del caso.

Aunque el hecho ocurrió el domingo 11 de enero de 2026, el desarrollo judicial y las evaluaciones de las autoridades mantienen el episodio en la agenda informativa nacional.

Las peticiones de la ONU tras la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE

¿Qué se investiga ahora y por qué el caso sigue abierto?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Madanescht, de 48 años, fue arrestado el lunes 12 de enero por el cargo de conducción imprudente, un delito menor en California.

Sin embargo, el conductor fue liberado el mismo día bajo reconocimiento personal, mientras fiscales y agencias federales analizan si el uso del vehículo en ese contexto podría derivar en acusaciones más graves.

La confirmación del arresto y su estatus legal fue difundida hoy por medios como Newsweek y NBC Los Angeles, lo que reactivó el interés público en el caso.

Las autoridades han confirmado que no se reportaron heridos graves, aunque al menos dos personas fueron evaluadas por paramédicos en el lugar.

Videos difundidos por medios locales muestran el camión avanzando entre los manifestantes, lo que provocó escenas de pánico y una rápida reacción policial para contener la situación.

El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, incautó el vehículo y aseguró que no se encontraron armas ni explosivos, pero subrayó que el análisis del hecho continúa.

Uno de los puntos clave bajo revisión es la posible intencionalidad.

El camión tenía mensajes políticos escritos en su costado, lo que abrió interrogantes sobre si se trató de una contraprotesta, una provocación ideológica o una acción temeraria sin un objetivo violento premeditado.

Por esta razón, la investigación cuenta con el apoyo de la Joint Terrorism Task Force del FBI, que evalúa si existen elementos que justifiquen cargos adicionales bajo leyes estatales o federales, según confirmaron fuentes policiales a ABC7 Los Ángeles.

El incidente ocurrió durante una protesta en apoyo a las manifestaciones contra el régimen iraní, en un contexto de alta sensibilidad política tanto en Estados Unidos como en la diáspora iraní.

Organizaciones civiles y líderes comunitarios han reclamado mayor protección para las manifestaciones públicas.

Pero expertos legales consultados por NBC Los Angeles señalan que, en California, un vehículo puede ser considerado un arma mortal si se demuestra intención de causar daño, incluso sin víctimas fatales.

El hecho de que un camión avanzara entre manifestantes activó protocolos policiales y una revisión legal más amplia, ya que en California un vehículo puede ser considerado un arma si se prueba intención.

Congresista republicano impulsa plan para anexar Groenlandia a EE. UU. y desata alarma internacional

Esa evaluación, aún en curso, junto con el trasfondo político del acto, explica por qué el episodio sigue generando atención informativa y judicial más allá del día del arresto.

Por ahora, el caso permanece abierto y bajo revisión, y su evolución judicial, más que el arresto en sí, es lo que explica por qué sigue siendo noticia hoy, tanto a nivel local como nacional.

