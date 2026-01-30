Estados Unidos

Clínica de fertilidad de EE. UU. bajo la lupa tras acusaciones de haber confundido embriones en un embarazo asistido

Steven Mills y Tiffany Score son las víctimas que ahora demandan al centro hospitalario, mientras crían un hijo que puede no ser suyo.

Camilo Eduardo Velásquez

30 de enero de 2026, 8:12 p. m.
La pareja estadounidense vive en Florida.
La pareja estadounidense vive en Florida. Foto: Redes sociales

Steven Mills y Tiffany Score, una pareja estadounidense que desde 2020 inició un proceso de congelación de embriones como parte de su proceso de gestación, denuncia a la clínica que los acompañó en el procedimiento.

La pareja acusa a la clínica de haber equivocado sus embriones, por lo que en estos momentos estarían criando un bebé que no es biológicamente suyo.

El caso tuvo lugar en una clínica de fertilidad de Florida, Estados Unidos, conocida como el Centro de Fertilidad de Orlando.

Detalles de la historia

En diciembre habría nacido la bebé y fue desde el primer momento que los padres detallaron que algunos rasgos físicos de la recién nacida no correspondían a su descendencia familiar.

Así que, Steven Mills y Tiffany Score decidieron realizar las respectivas pruebas de ADN con la menor para rectificar el proceso. Los resultados de dicha verificación científica les permitió confirmar que no compartían información genética. Así lo dio a conocer el medio USA Today.

Al confirmarse que la bebé recién nacida no compartía vínculo biológico con ninguno de los padres, la pareja enfrentó un fuerte impacto emocional, luego de haber desarrollado un lazo afectivo durante el embarazo.

La pareja no recibió una respuesta del centro médico que llenara sus expectativas, por lo que acudió a instancias legales.

La denuncia tuvo respuesta inmediata

La jueza Margaret Screiber celebró una audiencia de emergencia para esta denuncia, ya que implicaría a otros pacientes que también estarían afectados. La pareja teme que otra familia esté criando a su hijo biológico.

La demanda busca que la clínica involucrada proporcione la información de los embriones almacenados en la época que lo hicieron Steven Mills y Tiffany Score. El centro médico accedió; sin embargo, su portavoz expresó la inquietud que tienen sobre la privacidad y el consentimiento de los demás pacientes.

Pareja en medio de la audiencia. Foto: Redes sociales
Además, el vocero de la clínica advirtió que los resultados de los estudios de los demás involucrados pueden demorar hasta seis semanas.

Según medios locales, este centro médico ha sido investigado anteriormente. En mayo de 2024, la Junta de Medicina de Florida sancionó a uno de sus doctores, al encontrar deficiencias en una inspección realizada en junio de 2023.

En dicha inspección se identificó que el centro médico contaba con equipos que no cumplían con los estándares necesarios. Sin embargo, la clínica es reconocida por tener una trayectoria relevante en el sector de la fertilidad.

