El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció esta semana lo que calificó como “un alivio histórico” en las primas de seguros, que beneficiará a cientos de miles de propietarios de viviendas en el estado.

La medida comenzará a materializarse con el ciclo de renovaciones a partir de la primavera de 2026.

Es el resultado de una serie de reformas profundas en la regulación y funcionamiento del sector asegurador, que han sido impulsadas por el gobierno estatal en los últimos años.

Así fue el anuncio para el sector de seguros de vivienda

El anuncio, realizado en una conferencia de prensa en Davie, llegó acompañado de cifras que contrastan con la experiencia reciente de los habitantes de Florida.

Los titulares oficiales hablan de reducciones promedio de primas en Citizens Property Insurance, la aseguradora estatal de último recurso, de alrededor del 8,7 % en todo el estado.

Esto implicará recortes incluso mayores en los condados del sur de Florida como Miami‑Dade, Broward y Palm Beach.

Para muchas familias, esto representa el alivio más notable en costos de seguros de vivienda, que tras décadas de aumentos constantes habían convertido las pólizas en una de las principales preocupaciones económicas de la región.

DeSantis presenta medidas que reducirán las tarifas de seguros de vivienda por primera vez en años en Florida. (Foto by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images) Foto: UCG/Universal Images Group via G

Las razones que llevaron a los cambios en el sector

La administración de DeSantis atribuye estos cambios a una combinación de factores estructurales que incluyen reformas legislativas, las cuales apuntan a frenar lo que se consideraba como prácticas abusivas por parte de las aseguradoras.

También juegan un papel importante los incentivos para atraer más competidores al mercado y la supervisión más estricta al sistema de seguro estatal.

Estas reformas han reducido los costos derivados de demandas frívolas y han estabilizado un mercado que, solo unos años atrás, estaba “al borde del colapso”, en palabras del jefe financiero del estado, Blaise Ingoglia.

Analistas y reguladores cercanos al tema señalan que la reducción de primas no solo se limita a la aseguradora pública.

Varias compañías privadas también han solicitado tasas menores o han empezado a competir por nuevos clientes, lo que podría intensificar la presión a la baja sobre los costos para los residentes.

El gobernador ha sido enfático en señalar que estas no son promesas electorales, sino resultados tangibles de políticas implementadas.

Para los propietarios de casas en Florida, la promesa de primas más bajas ofrece un respiro financiero, pero también plantea interrogantes sobre cómo se mantendrá esta política en los años por venir.

La inminente y persistente amenaza de eventos climáticos severos y un mercado de seguros históricamente volátil serán los retos a los que deberá enfrentarse esta nueva modificación en Florida.