Estados Unidos

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

El gobernador DeSantis promete recortes de hasta 8,7 % en primas, el mayor alivio en años para los habitantes de Florida.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

15 de enero de 2026, 6:52 p. m.
El gobernador Ron DeSantis anunció recortes históricos en las primas de seguros de vivienda en Davie, Florida.
El gobernador Ron DeSantis anunció recortes históricos en las primas de seguros de vivienda en Davie, Florida. Foto: Getty Images

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció esta semana lo que calificó como “un alivio histórico” en las primas de seguros, que beneficiará a cientos de miles de propietarios de viviendas en el estado. 

La medida comenzará a materializarse con el ciclo de renovaciones a partir de la primavera de 2026.

Es el resultado de una serie de reformas profundas en la regulación y funcionamiento del sector asegurador, que han sido impulsadas por el gobierno estatal en los últimos años.

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Así fue el anuncio para el sector de seguros de vivienda

El anuncio, realizado en una conferencia de prensa en Davie, llegó acompañado de cifras que contrastan con la experiencia reciente de los habitantes de Florida.

Noticias Estados Unidos

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

Noticias Estados Unidos

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Noticias Estados Unidos

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

Noticias Estados Unidos

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

Noticias Estados Unidos

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Noticias Estados Unidos

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Deportes

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, deja un hombre hospitalizado y dispara alarma en la ciudad

Noticias Estados Unidos

El Ejército de EE. UU. despliega robots inteligentes para enfrentar amenazas químicas y nucleares

Los titulares oficiales hablan de reducciones promedio de primas en Citizens Property Insurance, la aseguradora estatal de último recurso, de alrededor del 8,7 % en todo el estado.

Esto implicará recortes incluso mayores en los condados del sur de Florida como Miami‑Dade, Broward y Palm Beach.

Para muchas familias, esto representa el alivio más notable en costos de seguros de vivienda, que tras décadas de aumentos constantes habían convertido las pólizas en una de las principales preocupaciones económicas de la región.

Éxodo de Miami Dade por precios de vivienda. (Foto by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
DeSantis presenta medidas que reducirán las tarifas de seguros de vivienda por primera vez en años en Florida. (Foto by: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images) Foto: UCG/Universal Images Group via G

Las razones que llevaron a los cambios en el sector

La administración de DeSantis atribuye estos cambios a una combinación de factores estructurales que incluyen reformas legislativas, las cuales apuntan a frenar lo que se consideraba como prácticas abusivas por parte de las aseguradoras.

También juegan un papel importante los incentivos para atraer más competidores al mercado y la supervisión más estricta al sistema de seguro estatal.

Estas reformas han reducido los costos derivados de demandas frívolas y han estabilizado un mercado que, solo unos años atrás, estaba “al borde del colapso”, en palabras del jefe financiero del estado, Blaise Ingoglia.

Analistas y reguladores cercanos al tema señalan que la reducción de primas no solo se limita a la aseguradora pública.

Varias compañías privadas también han solicitado tasas menores o han empezado a competir por nuevos clientes, lo que podría intensificar la presión a la baja sobre los costos para los residentes.

El gobernador ha sido enfático en señalar que estas no son promesas electorales, sino resultados tangibles de políticas implementadas.

Cambios en los supermercados de California, desde 2026 empieza una nueva ley que modifica el uso de las bolsas plásticas

Para los propietarios de casas en Florida, la promesa de primas más bajas ofrece un respiro financiero, pero también plantea interrogantes sobre cómo se mantendrá esta política en los años por venir.

La inminente y persistente amenaza de eventos climáticos severos y un mercado de seguros históricamente volátil serán los retos a los que deberá enfrentarse esta nueva modificación en Florida.

Más de Noticias Estados Unidos

En Estados Unidos, se puede recibir ayudas de hasta US$12.300 para pagar las facturas de energía a través del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (Liheap)

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

La brecha entre lo que los hogares pueden costear y lo que ofrecen los vendedores sigue ampliándose

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Trump amenaza con aplicar la Ley de Insurrección en Minnesota

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

PDVSA, petróleo

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

x

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

x

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

El presidente Donald Trump se dirige al Foro Empresarial Estadounidense de Miami, en el Centro Kaseya, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene la presión sobre México para permitir operaciones directas contra los cárteles: esto indica un informe reciente

El vehículo espacial Starliner de Boeing se prepara para acoplarse a la Estación Espacial Internacional el jueves 6 de junio de 2024, la primera ocasión que lo hace.

Regresaron con éxito: astronautas que habían tenido que salir de la Estación Espacial Internacional tras una evacuación médica

Noticias Destacadas