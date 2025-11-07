Confirmado: después de 66 años de funcionamiento, aerolínea de Estados Unidos cierra operaciones y cancela todos sus vuelos

Una aerolínea de Estados Unidos que conectaba varas ciudades del norte del país norteamericano cerró sus puertas debido a graves problemas financieros que pusieron en jaque su flujo de caja.

Se trata de Kenai Aviation, una aerolínea que funcionaba en Alaska y que generaba conexión con localidades con acceso limitado, justo a donde no llegan compañías aéreas de gran envergadura; básicamente, sus vuelos eran adaptados a las necesidades de dichas comunidades.

La flota constaba de aviones pequeños acordes al tamaño de las comunidades pero muy importantes para su tranporte. | Foto: Red social Facebook: Kenai Aviaton

Su dueño, Joel Caldwell, que también ejerce como capitán en Alaska Airlines, comunicó por redes sociales la decisión que causó el cierre de la empresa.

Los problemas económicos de Kenai Aviation

A través de una publicación en la red social de Facebook, Caldwell afirmó que las deudas que heredó de la pandemia del covid hicieron que la compañía no pudiera solventar obligaciones financieras.

Caldwell había adquirido la compañía en 2018 y expandió su flota a siete aviones. | Foto: Red social Facebook: Kenai Aviation

“Cuando nuestro avión fue castigado por mantenimiento y no poder servir a Unalakleet (pequeña ciudad de Alaska) este verano no solo lastimó a una comunidad que amo, sino que también nos lastimó financieramente”, dijo el fundador, tras citar la imposibilidad de funcionar por restricciones sanitarias en 2020.

“El King Air está de vuelta en funcionamiento, nuestros vuelos a Anchorage están llenos... Pero hoy, el banco llama a esa deuda. Tenemos que cesar todas las operaciones inmediatamente. Estoy devastado”, lamentó en el comunicado.

Aun así, dio luz de esperanza para que en el futuro la compañía pueda retomar operaciones una vez se consigan los fondos suficientes.

“Me niego a rendirme. No sé cómo. No puedo hacer promesas. Pero creo que el vuelo 114 volverá a abordar. Necesitamos capital, necesitamos socios, necesitamos una cuerda de vida. Ese inversor está ahí fuera, solo tenemos que encontrarlos. Una promesa que puedes retenerme, es que, si es posible, encontraré esa línea de vida”, agregó.

Las comunidades que conectaba Kenai Aviation

La aerolínea, fundada en 1959, conectaba comunidades remotas de Alaska como Fairbanks, Homero, Valdez, Kenai, Glennallen, Islas San Pablo y Unalakleet.

La flota hacía recorridos entre comunidades apartadas. | Foto: Red social Facebook: Kenai Aviation

Kenai Aviation había cubierto rutas abandonadas por Ravn Alaska, hacia Unalakleket, donde inició vuelos en abril con boletos desde 495 dólares.