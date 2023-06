Conmoción en Estados Unidos por suicidio de un policía: el uniformado era investigado por presunto abuso sexual

El pasado martes, 27 de junio de 2023, las autoridades policiales del condado de Broward, en Estados Unidos, acudieron a un llamado de emergencia reportado en horas de la madrugada, en el que se advertía de un presunto intento de suicidio, que tenía como protagonista a uno de sus compañeros, un agente de 25 años identificado como Kyle Schlapik.

Si bien las autoridades desplegaron oportunamente su operativo, al llegar a la dirección señalada, se encontraron con el cuerpo sin vida del agente, sobre quien, con el paso de las horas, se ha revelado que sería un uniformado que se encontraba actualmente bajo un proceso de investigación interno, luego de que fuera señalado de ser responsable de un caso de abuso sexual al interior de la institución.

El uniformado mismo fue quien dio parte a las autoridades sobre sus intensiones de quitarse la vida. - Foto: Getty Images / Elizabeth Fernandez

De acuerdo con la historia recogida por los medios locales en Estados Unidos, el agente, que prestaba sus servicios en el sector de Oakland Park, había sido quien alertó a las autoridades sobre sus intensiones de quitarse la vida, a través de una llamada a la línea de emergencias 911.

Así, el mismo uniformado que se quitó la vida fue el encargado de entregar su ubicación en inmediaciones de Pompano Beach, próximo a Hillsboro Inlet, sitio donde fue hallado su cadáver.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al llegar al lugar, desplegaron todo el operativo de investigación forense, poniendo en evidencia que el hombre murió por una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, el uniformado ya se había suicidado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En medio de las investigaciones, según detallan medios locales, también se pudo determinar que el agente Schlapik se encontraba fuera de servicio al momento de causarse la muerte.

De igual modo, la unidad policial a la que estaba adscrito, BSO, también emitió un comunicado en el que lamenta la muerte del uniformado, señalando que la noticia ha causado especial conmoción al interior de la institución.

“Nuestra preocupación inmediata es por su familia y compañeros de trabajo, asegurándonos de que tengan los recursos y el apoyo que necesitan para procesar esta tragedia”, advierte el comunicado.

Sobre el caso por el que era investigado el uniformado muerto, medios estadounidenses han precisado que se trata de una agresión ocurrida en Fort Lauderdale, la cual ocurrió apenas el pasado 17 de junio en horas de la noche.

Si bien el uniformado actualmente estaba bajo investigación, aún estaba cobijado con el beneficio de presunción de inocencia.

Si bien se ha informado que el uniformado estaba siendo investigado por un caso de presunto abuso sexual, no se entregó mayores detalles sobre el caso.

El insólito robo de una joven a quien el delincuente le pidió que se agregaran a Facebook y la invitó a salir

Un ‘insólito’ hecho se registró en Indianápolis, Estados Unidos, en medio de un robo del que habría sido objeto una mujer al frente de su propia casa. El caso fue informado por varios medios internacionales y causó sorpresa, porque el sujeto acusado no terminó sus ‘intenciones’ con ese delito sino que buscó contactarla después.

Aunque los hechos se desarrollaron el mes pasado, hasta los últimos días trascendieron los detalles. Según informó USA Today, la presunta víctima (de apellido Beraun) estaba revisando el correo afuera de su casa cuando fue abordada por un individuo, quien la amedrantó con una pistola y habría intentado entrar a su propiedad.

El delincuente agregó a su víctima a Facebook con la intensión de coquetearle e invitarla a salir. - Foto: Getty Images

En un intento por evitar su ingreso, la estadounidense le dio 100 dólares, pero cuando creyó que todo había concluido terminó ‘estupefacta’ con la exigencia de su victimario: quería que le enviara la solicitud de amistad en Facebook y no se fue hasta que no tuvo la certeza de ello. Al acceder, la mujer pensó que lograría ‘librarse’ completamente, pero no pasó mucho tiempo antes de constatar lo contrario.

La estadounidense entregó más detalles de lo que, asegura, todavía no deja de inquietarla. “Un hombre vino y trató de robarme a punta de pistola, después de que salí tarde del trabajo una noche (...). La sacó de su bolsillo para mostrarme lo que estaba pasando, ‘déjame entrar a tu casa’. Yo no hice eso”, contó Beraun a WRTV.

Sobre la razón para que el sospechoso terminara añadido a Facebook, la presunta víctima señaló que luego, el sujeto, la contactó por redes y le dijo: “Maldita sea, eras demasiado bonita para robar”. En otro de los mensajes le confesaba: “Venga a relajarse”.

En una declaración jurada, aludida por USA Today, consta que el presunto delincuente le había manifestado a Beraun su intención de devolverle el dinero. De acuerdo con ese medio norteamericano, el individuo deberá responder por delitos como robo a mano armada y posesión de un arma de fuego.

Las autoridades también le impusieron una fianza de 7.500 dólares, equivalentes a unos 31.129.000 de pesos colombianos.