A partir de ese día, las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado de California que no tengan el distintivo de la Real ID ya no serán aceptadas como documentos federales válidos. Esta disposición fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se aplicará de manera estandarizada en todo el país.

¿Qué pasa si no se gestiona la Real ID a tiempo?

Quienes no obtengan la tarjeta antes del 7 de mayo no podrán tomar vuelos nacionales ni ingresar a edificios federales que requieran una identificación reforzada. Esta medida podría afectar especialmente a quienes necesitan desplazarse por motivos laborales, de salud o familiares, y no dispongan de pasaporte u otra forma de identificación válida. La restricción será aplicada de forma inmediata y sin excepciones por demoras o falta de información.