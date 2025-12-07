¿Cuándo empiezan los “reembolsos más grandes de la historia” prometidos por Trump?: Revelan quiénes serán beneficiados

Donald Trump anunció que los estadounidenses verán importantes reembolsos de dinero en sus impuestos dentro de los próximos meses, gracias a unas medidas que establece su reciente “Gran y hermosa ley” fiscal, aprobada en julio de este año.

De acuerdo con la información del presidente, anunciada el pasado martes 2 de diciembre, los contribuyentes de Estados Unidos verán reembolsos en los impuestos del otro año y que, además, podrán contar con más dinero en sus cuentas bancarias gracias a un incentivo arancelario que entregará la administración, como parte de contribuir positivamente a los efectos que han dejado los aranceles y la inflación.

Los estadounidenses también recibirán un incentivo arancelario. | Foto: Adobe Stock

“Se proyecta que el próximo año será la temporada de devolución de impuestos más grande de la historia”, estableció el mandatario republicano en una reunión de su gabinete que tuvo lugar en la Casa Blanca a inicios de esta semana.

Por su parte, el secretario de Tesoro, Scott Bessent, agregó que “lo mejor está por venir” para la economía de los ciudadanos y aseguró que, gracias a varias medidas de la ley de Trump, “en 2026 vamos a ver reembolsos de impuestos muy sustanciales en el primer trimestre”.

Algunas personas que se verán mayormente beneficiadas, según el alto funcionario, son aquellas que hacen parte de algún programa del Seguro Social y los empleados que reciben propinas y trabajan horas extra. Al mismo tiempo, la reducción en los intereses para los préstamos en la compra de automóviles fabricados en Estados Unidos serán un gran alivio económico para cientos de contribuyentes.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU. | Foto: AFP

“La mejor manera de abordar la crisis de asequibilidad es darles a los estadounidenses más dinero en sus bolsillos, y eso es lo que ha logrado este proyecto de ley. Vamos a ver aumentos salariales reales. Creo que el año que viene será fantástico”, declaró Bessent en la reunión que contó con la presencia de la prensa nacional.

Y Trump aprovechó para recordar que su Gobierno planea un reembolso de dinero en relación con los altos costos de vida a causa de los aranceles recíprocos que impuso a importantes socios comerciales desde abril de este año. Según el presidente, estos también ayudarán a reducir la deuda nacional del país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: AP-AFP

“Vamos a devolver reembolsos de los aranceles porque hemos ingresado literalmente billones de dólares, y vamos a dar un buen dividendo a la gente, además de reducir la deuda”, comentó.

“Heredé muchas deudas, pero son insignificantes comparadas con las cifras que estamos considerando”, complementó, en referencia a la administración del expresidente Joe Biden.