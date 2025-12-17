Detalles del caso de la mujer latina hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree de Miami

A inicios de esta semana, las autoridades de Miami, en Estados Unidos, hallaron a una mujer sin vida dentro de unos congeladores de un Dollar Tree, una tienda de cadena famosa en el país de Norte América, con varias sedes alrededor del territorio.

La mujer fue identificada el pasado domingo, 14 de diciembre, como Helen Massiell Garah Sánchez, de 32 años. Según los reportes oficiales, la policía acudió a un llamado de emergencia en el Dollar Tree ubicado en Pequeña Habana cerca de las 8 de la mañana de aquel domingo.

La tienda está ubicada en la avenida 9 y la calle 8 de La Pequeña Habana, en Miami.

La mujer era una reconocida anestesióloga en Nicaragua. Foto: Tomada de New York Post/GoFundMe

La empleada que la encontró en el congelador, y que se encargó de llamar a la policía, detalló que la mujer estaba desnuda, de acuerdo con el reporte de CBS Miami, que fue de los primeros en acudir al lugar.

Tiroteo en una Universidad de Estados Unidos dejó 2 personas muertas y 9 heridas. Autoridades capturaron sospechoso

Pese a que no se registraron señales de algún delito, y las cámaras de vigilancia no apuntan a una pista sobre lo que pasó, la policía asegura que el caso sigue bajo investigación. Las grabaciones de seguridad captaron a la mujer entrar a la tienda el sábado por la noche, donde se dirigió hacia el congelador, minutos después, el establecimiento cerró.

La policía acudió a un llamado de emergencia el domingo 14 de diciembre a las 8:00 a. m. Foto: Getty Images

Helen Massiell Garah Sánchez era una reconocida doctora nicaragüense que se especializaba en cardiopatías congénitas, además era madre de dos niños, de acuerdo con la información que se publicó en GoFundMe, una plataforma para recolectar fondos.

Houston expone su realidad armada: nace SAFEWatch, el primer mapa público de heridas por bala en EE. UU.

“Dedicó su vida a la medicina, ganándose el reconocimiento como anestesióloga especializada en cardiopatías congénitas”, se lee en el sitio web. “Su labor brindó esperanza y sanación a innumerables niños y familias. Su compasión, habilidad y compromiso para salvar vidas jóvenes definieron tanto su carrera como su carácter”.

Los hechos ocurrieron en el Dollar Tree de La Pequeña Habana en Miami. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La recolección de dinero se abrió a su causa para que la familia pueda llevar los restos desde Estados Unidos hasta Nicaragua, también según los detalles publicados en la página.

“El mayor deseo de su familia es llevarla de regreso a Nicaragua para que reciba un funeral y descanso final apropiados, rodeada de sus seres queridos”, dice la campaña de recolección de dinero.

Lo sucedido consternó a la comunidad, que expresó a la prensa preocupación tras el hallazgo de la mujer en una de las tiendas más concurridas de la zona, y manifestando sus dudas debido a que nadie se percató de que la mujer entró al lugar de almacenamiento y estuvo allí toda la noche.