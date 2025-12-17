Estados Unidos

Detalles del caso de la mujer latina hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree de Miami

Las autoridades siguen investigando lo sucedido, pese a que las pistas iniciales no conducen a un crimen.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 10:39 p. m.
La mujer, de 32 años, fue encontrada sin vida en un congelador a inicio de semana.
La mujer, de 32 años, fue encontrada sin vida en un congelador a inicio de semana. Foto: Tomada de New York Post/GoFundMe - Erik McGregor / Colaborador/Getty Images

A inicios de esta semana, las autoridades de Miami, en Estados Unidos, hallaron a una mujer sin vida dentro de unos congeladores de un Dollar Tree, una tienda de cadena famosa en el país de Norte América, con varias sedes alrededor del territorio.

La mujer fue identificada el pasado domingo, 14 de diciembre, como Helen Massiell Garah Sánchez, de 32 años. Según los reportes oficiales, la policía acudió a un llamado de emergencia en el Dollar Tree ubicado en Pequeña Habana cerca de las 8 de la mañana de aquel domingo.

La tienda está ubicada en la avenida 9 y la calle 8 de La Pequeña Habana, en Miami.

x
La mujer era una reconocida anestesióloga en Nicaragua. Foto: Tomada de New York Post/GoFundMe

La empleada que la encontró en el congelador, y que se encargó de llamar a la policía, detalló que la mujer estaba desnuda, de acuerdo con el reporte de CBS Miami, que fue de los primeros en acudir al lugar.

Noticias Estados Unidos

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

Deportes

¿Renovó Inter de Miami a Luis Suárez? conozca el futuro del jugador y algunas de sus estadísticas en el club estadounidense

Noticias Estados Unidos

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

Noticias Estados Unidos

Actualización del caso de la Universidad de Brown: nuevas pistas del responsable del tiroteo. La institución ya respondió

Noticias Estados Unidos

Navidad bajo presión: Costco alerta sobre retrasos en envíos y da la receta para que sus regalos lleguen a tiempo

Noticias Estados Unidos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

Noticias Estados Unidos

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

Mundo

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Mundo

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

Mundo

Nicolás Maduro habla con secretario general de la ONU por embargo petrolero y tensiones militares de Estados Unidos

Tiroteo en una Universidad de Estados Unidos dejó 2 personas muertas y 9 heridas. Autoridades capturaron sospechoso

Pese a que no se registraron señales de algún delito, y las cámaras de vigilancia no apuntan a una pista sobre lo que pasó, la policía asegura que el caso sigue bajo investigación. Las grabaciones de seguridad captaron a la mujer entrar a la tienda el sábado por la noche, donde se dirigió hacia el congelador, minutos después, el establecimiento cerró.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía acudió a un llamado de emergencia el domingo 14 de diciembre a las 8:00 a. m. Foto: Getty Images

Helen Massiell Garah Sánchez era una reconocida doctora nicaragüense que se especializaba en cardiopatías congénitas, además era madre de dos niños, de acuerdo con la información que se publicó en GoFundMe, una plataforma para recolectar fondos.

Houston expone su realidad armada: nace SAFEWatch, el primer mapa público de heridas por bala en EE. UU.

“Dedicó su vida a la medicina, ganándose el reconocimiento como anestesióloga especializada en cardiopatías congénitas”, se lee en el sitio web. “Su labor brindó esperanza y sanación a innumerables niños y familias. Su compasión, habilidad y compromiso para salvar vidas jóvenes definieron tanto su carrera como su carácter”.

Estos son los cupones aceptados en las tiendas Dollar Tree de Estados Unidos
Los hechos ocurrieron en el Dollar Tree de La Pequeña Habana en Miami. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La recolección de dinero se abrió a su causa para que la familia pueda llevar los restos desde Estados Unidos hasta Nicaragua, también según los detalles publicados en la página.

“El mayor deseo de su familia es llevarla de regreso a Nicaragua para que reciba un funeral y descanso final apropiados, rodeada de sus seres queridos”, dice la campaña de recolección de dinero.

Lo sucedido consternó a la comunidad, que expresó a la prensa preocupación tras el hallazgo de la mujer en una de las tiendas más concurridas de la zona, y manifestando sus dudas debido a que nadie se percató de que la mujer entró al lugar de almacenamiento y estuvo allí toda la noche.

Mas de Noticias Estados Unidos

x

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

x

Detalles del caso de la mujer latina hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree de Miami

Luis Suárez Inter Miami

¿Renovó Inter de Miami a Luis Suárez? conozca el futuro del jugador y algunas de sus estadísticas en el club estadounidense

María Corina Machado

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

FBI+ Sospechoso Universidad de Brown

Actualización del caso de la Universidad de Brown: nuevas pistas del responsable del tiroteo. La institución ya respondió

Costco recomienda enviar sus regalos temprano para recibirlos antes de Navidad.

Navidad bajo presión: Costco alerta sobre retrasos en envíos y da la receta para que sus regalos lleguen a tiempo

Huevos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

x

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

Evite que la TSA confisque sus regalos de fin de año. Conozca las reglas.

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

x

Escándalo en la Universidad de Harvard: condenan a exdirector de la morgue por vender restos humanos

Noticias Destacadas