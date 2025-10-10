Suscribirse

Donald Trump revela su ambicioso plan por la paz mundial: “Esto va más allá de Gaza”

El mandatario insinuó que buscará extender los acuerdos de paz más allá de Israel.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

11 de octubre de 2025, 1:16 a. m.
donald Trump Presidente de Estados Unidos
Trump anuncia su siguiente paso tras Gaza: poner fin a las guerras en Asia. | Foto: AP

El presidente Donald Trump realizó este viernes, 10 de octubre, varios anuncios, en medio de una rueda de prensa, relacionados con el cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el aumento de aranceles a China, un incremento en el presupuesto de salud, entre muchos otros temas.

Contexto: Donald Trump habría llamado a María Corina Machado para felicitarla por premio Nobel de Paz, según Bloomberg

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la que dio respecto a la paz entre Gaza e Israel. El mandatario, de 79 años, dijo: “Esto realmente abarca a todo el Medio Oriente. Esto va más allá de Gaza. Gaza es muy importante, pero esto va más allá de Gaza”.

Por lo que muchos intuyeron que el presidente estadounidense no se detendría en negociar la paz únicamente entre el conflicto de Israel y Palestina, sino que busca tomar cartas en el asunto respecto a otras guerras que se libran en este momento en otros lugares.

El mandatario argumentó que esta idea se debía a que “esto es la paz en el Medio Oriente. Y es algo hermoso. Sabes, es un término que tú y yo hemos estado escuchando desde que éramos muy jóvenes, ¿verdad? Y ahora tenemos la oportunidad de lograrlo realmente”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, envió una delegación a Egipto.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, viajará a Egipto para oficializar la firma del cese al fuego. | Foto: AP/AFP

Lo que quiso decir el presidente cuando usó la frase “es un término que tú y yo hemos estado escuchando desde que éramos muy jóvenes” hace referencia al ideal histórico de la paz en el Medio Oriente.

Puesto que, históricamente, diferentes mandatarios y políticas internacionales han anhelado alcanzar dicha meta, pero desde hace años esto parece un objetivo inalcanzable.

Contexto: Donald Trump continúa con la guerra comercial: este es el nuevo golpe que le lanzó a China

Sin embargo, ante el rol activo que ha tenido Donald Trump en el proceso de resolución del conflicto entre Israel y Palestina, el mandatario podría sentirse confiado para promover un tratado de paz en otros escenarios bélicos.

Conflictos armados activos en el Medio Oriente

Estas son algunas guerras que actualmente Trump podría plantearse resolver de forma pacífica:

Guerra en Siria

El país atraviesa un conflicto armado civil que ha fragmentado su sociedad en diferentes bandos. A la par, muchas naciones han intentado disminuir la violencia para que el conflicto finalice cuanto antes por la vía pacífica, pero solo han logrado reducir los ataques de manera leve.

Contexto: Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump tras no recibir el Premio Nobel: “Hace mucho para la solución de crisis complejas”

Guerra en Yemen

Desde hace más de una década, la sociedad se ha visto inmersa en una guerra civil que se divide en dos bandos: uno apoyado por Arabia Saudita, que representa al Gobierno, mientras que los rebeldes hutíes son respaldados por Irán. Otros actores han intervenido en el conflicto, lo que solo lo ha prolongado aún más.

No se puede saber con exactitud a cuál conflicto el presidente Trump buscará darle una conclusión pacífica, pero por sus declaraciones parece muy comprometido en sembrar la paz en el mundo.

