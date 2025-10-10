El presidente Donald Trump realizó este viernes, 10 de octubre, varios anuncios, en medio de una rueda de prensa, relacionados con el cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el aumento de aranceles a China, un incremento en el presupuesto de salud, entre muchos otros temas.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la que dio respecto a la paz entre Gaza e Israel. El mandatario, de 79 años, dijo: “Esto realmente abarca a todo el Medio Oriente. Esto va más allá de Gaza. Gaza es muy importante, pero esto va más allá de Gaza”.

.@POTUS: "They're all tired of fighting... Gaza is very important, but this is beyond Gaza. This is peace in the Middle East — and it is a beautiful thing." pic.twitter.com/FhTx0dBJlA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2025

Por lo que muchos intuyeron que el presidente estadounidense no se detendría en negociar la paz únicamente entre el conflicto de Israel y Palestina, sino que busca tomar cartas en el asunto respecto a otras guerras que se libran en este momento en otros lugares.

El mandatario argumentó que esta idea se debía a que “esto es la paz en el Medio Oriente. Y es algo hermoso. Sabes, es un término que tú y yo hemos estado escuchando desde que éramos muy jóvenes, ¿verdad? Y ahora tenemos la oportunidad de lograrlo realmente”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, viajará a Egipto para oficializar la firma del cese al fuego. | Foto: AP/AFP

Lo que quiso decir el presidente cuando usó la frase “es un término que tú y yo hemos estado escuchando desde que éramos muy jóvenes” hace referencia al ideal histórico de la paz en el Medio Oriente.

Puesto que, históricamente, diferentes mandatarios y políticas internacionales han anhelado alcanzar dicha meta, pero desde hace años esto parece un objetivo inalcanzable.

Sin embargo, ante el rol activo que ha tenido Donald Trump en el proceso de resolución del conflicto entre Israel y Palestina, el mandatario podría sentirse confiado para promover un tratado de paz en otros escenarios bélicos.

Conflictos armados activos en el Medio Oriente

Estas son algunas guerras que actualmente Trump podría plantearse resolver de forma pacífica:

Guerra en Siria

El país atraviesa un conflicto armado civil que ha fragmentado su sociedad en diferentes bandos. A la par, muchas naciones han intentado disminuir la violencia para que el conflicto finalice cuanto antes por la vía pacífica, pero solo han logrado reducir los ataques de manera leve.

Guerra en Yemen

Desde hace más de una década, la sociedad se ha visto inmersa en una guerra civil que se divide en dos bandos: uno apoyado por Arabia Saudita, que representa al Gobierno, mientras que los rebeldes hutíes son respaldados por Irán. Otros actores han intervenido en el conflicto, lo que solo lo ha prolongado aún más.