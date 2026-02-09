Estados Unidos

Donald Trump vuelve a denunciar fraude electoral y reaviva el debate sobre la democracia en Estados Unidos

El presidente acusa manipulación del sistema y reaviva la polémica democrática.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

9 de febrero de 2026, 8:33 a. m.
El presidente Donald Trump
El presidente Donald Trump Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las elecciones del país están “amañadas” y “robadas”, y advirtió que Estados Unidos “no tendrá más país” si no se implementan reformas profundas en el sistema electoral.

Las declaraciones fueron publicadas en su plataforma Truth Social y difundidas diversos medios internacionales como The New York Times y The Washington Post.

Las elecciones están amañadas, robadas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos, o no tendremos más país.”, afirmó el mandatario en Truth Social, 8 de febrero de 2026.

En el mensaje, Trump sostuvo que el proceso electoral estadounidense se ha convertido en “una burla para el mundo” y reclamó cambios inmediatos en las reglas del voto.

Entre sus propuestas figuran la exigencia de identificación obligatoria para todos los votantes, la presentación de pruebas de ciudadanía y la restricción casi total del voto por correo, salvo en circunstancias excepcionales.

La declaración generó una rápida reacción en Washington y en el ámbito internacional, donde analistas y dirigentes políticos interpretan el mensaje como una nueva escalada en el discurso del mandatario sobre la integridad del sistema democrático.

Expertos y políticos advierten impacto en la confianza democrática en EE. UU.

Expertos en procesos electorales subrayaron que Trump no presentó evidencias concretas que respalden sus acusaciones y recordaron que tribunales, auditorías y autoridades electorales han rechazado repetidamente alegaciones similares desde las elecciones presidenciales de 2020.

Richard Hasen, profesor de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de California (UCLA), ha señalado que no existen pruebas creíbles de fraude electoral generalizado en Estados Unidos.

El debate sobre el sistema electoral ha sido un eje central del discurso político del presidente y de sectores del Partido Republicano, que sostienen que las reglas actuales facilitan irregularidades.

Por su parte, organizaciones de derechos civiles y líderes demócratas advierten que las reformas propuestas podrían restringir el acceso al voto, especialmente entre minorías y comunidades vulnerables.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de alta polarización política, mientras Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, consideradas decisivas para el control del Congreso y la agenda política del país.

Observadores internacionales han señalado que el tono del mensaje podría profundizar la división política interna y afectar la confianza pública en las instituciones democráticas.

A pesar de las críticas, el presidente mantiene una fuerte influencia entre su base política, que respalda su narrativa sobre el fraude electoral.

El tema vuelve a situarse en el centro del debate global sobre la estabilidad democrática de Estados Unidos, una cuestión que ha generado preocupación entre aliados y analistas internacionales.

