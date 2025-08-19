EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

Las demoras en los aeropuertos son un problema al que millones de viajeros se enfrentan cada año en Estados Unidos. Los controles de seguridad, las revisiones y los filtros migratorios suelen generar largas filas que retrasan la experiencia de los pasajeros, especialmente en temporadas de alto flujo como el verano.

Ante esta situación, diferentes terminales aéreas han comenzado a implementar soluciones tecnológicas con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos y reducir los tiempos de espera.

Uno de los aeropuertos que ha tomado la delantera es el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), donde recientemente se anunció la puesta en marcha del innovador sistema de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés).

Esta herramienta, presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), busca revolucionar la forma en la que se llevan a cabo las inspecciones en los aeropuertos del país.

Con esta medida se disminuirán las filas en el Aeropuerto Internacional de Dallas. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

La CBP explicó que este sistema fue diseñado para agilizar el paso de viajeros en los puntos de control sin descuidar la seguridad nacional. Diane J. Sabatino, comisionada adjunta de la agencia, afirmó que la entidad “se compromete a mejorar la seguridad nacional y agilizar los viajes legales”.

Asimismo, destacó que mediante el uso de tecnologías avanzadas y aplicaciones móviles, las inspecciones podrán transformarse en un proceso fluido, más rápido y sin necesidad de contacto directo.

El EPP funcionará mediante un sistema de cámaras que capturan la imagen facial de los pasajeros estadounidenses al reingresar al país.

Posteriormente, esa imagen será verificada con un software biométrico que, en cuestión de segundos, permitirá determinar la identidad del viajero y autorizar su paso.

De esta forma, se pretende reducir de manera significativa los cuellos de botella que se generan en las zonas de control migratorio.

Que esta medida se ahorrará al menos un paso en los registros del aeropuerto. | Foto: Migración Colombia

No obstante, esta no será la única innovación en la terminal aérea de Dallas-Fort Worth. Paralelamente, se pondrá en marcha el Sistema de Entrada Fronteriza Sin Interrupciones (SBE), una herramienta diseñada exclusivamente para los miembros de Global Entry.

Con este sistema, los viajeros previamente registrados podrán realizar su inspección de manera rápida, sin contratiempos y sin la necesidad de interactuar directamente con un oficial de la CBP.

Por otro lado, el aeropuerto también contará con el programa NEXUS, enfocado en facilitar los trámites fronterizos de aquellos viajeros de confianza previamente verificados.

Esta iniciativa funciona ya en 12 cruces terrestres y ocho aeropuertos de Canadá, y se integrará a la experiencia de quienes transiten por Dallas-Fort Worth.

Estas innovaciones no solo buscan mejorar la experiencia de los pasajeros habituales, sino también preparar al país para eventos de gran magnitud. En 2026, Estados Unidos será anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA, un acontecimiento que atraerá a millones de turistas de todo el planeta.