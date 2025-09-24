Suscribirse

Estos son los mensajes escritos en las balas del francotirador que atacó oficina de ICE en Dallas

El ataque ocurrió desde la parte superior de un edificio contiguo a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 6:04 p. m.
Afortunadamente, ningún agente del orden resultó herido.
Afortunadamente, ningún agente del orden resultó herido.

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas hoy miércoles, 24 de septiembre, en un ataque contra un centro de detención de migrantes en Texas, Estados Unidos, por parte de un presunto francotirador que luego se suicidó.

El ataque ocurrió desde la parte superior de un edificio contiguo a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Dallas, en el sur del país. Según reportes de prensa, se produjo cuando agentes trasladaban a un grupo de detenidos.

“Supimos que cuatro personas habían recibido tiros y que dos de ellas estaban muertas, incluyendo el tirador”, dijo a la prensa el jefe de la policía de Dallas, Daniel Comeaux, sin entregar más detalles de cómo se dieron los hechos.

Tres personas resultaron heridas en una instalación de ICE para migrantes.
Tres personas resultaron heridas en una instalación de ICE para migrantes.

Según un reporte previo, la policía de Dallas precisó que “un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar”.

Mientras la investigación continúa, “una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque. Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase “ANTI ICE”. Próximamente se ofrecerán más actualizaciones", dijo el director del FBI.

“Estos ataques despreciables con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden no son un caso aislado. Estamos a solo kilómetros de Prarieland, Texas, donde hace apenas dos meses un individuo tendió una emboscada a otra instalación del ICE contra sus oficiales”, dijo Kash Patel.

“Esto tiene que terminar, y el FBI y nuestros colaboradores liderarán estas investigaciones para asegurar que quienes atacan a nuestras fuerzas del orden sean perseguidos y llevados ante la justicia”, concluyó el funcionario de la agencia federal.

Después de que las redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles provocaran disturbios y protestas a principios de este año, Trump envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina a esta ciudad californiana.

Contexto: Tiroteo en Queens: adolescente de 13 años recibió disparo en la cabeza frente a local de Dunkin’

Otra instalación del ICE en Alvarado, Texas, fue blanco de un ataque en julio que dejó a un policía herido. Diez personas han sido acusadas por su participación en este ataque.

Según una denuncia penal, los agresores, vestidos con ropa militar negra, dispararon fuegos artificiales contra las instalaciones del ICE y pintaron grafitis con insultos.

x
Personal de ICE ha sido protagonista de redadas durante el segundo mandato de Donald Trump

El incidente de Alvarado ocurrió pocos días antes de que un hombre armado con un rifle abriera fuego en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen, Texas.

El hombre de 27 años realizó varios tiros a la entrada de esta oficina de la Patrulla Fronteriza antes de ser abatido. Dos policías y un empleado resultaron heridos.

Con información de AFP*

