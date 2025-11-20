EE. UU. se sigue armando: ampliará su arsenal hipersónico y bélico de “máxima letalidad” para ir a la par de Rusia y China

El actual Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa), bajo las órdenes de Pete Segseth, anunció seis Áreas Tecnológicas Críticas (ATC, por sus siglas en inglés) que marcarán el desarrollo militar estadounidense, con la intención de imponer superioridad sobre otras potencias.

Estos rubros han sido diseñados para desplegar y construir arsenal bélico para la milicia de EE. UU. que marque distancia frente a sus competidores. En el caso de armamento hipersónico, el país norteamericano se está enfocando en sistemas de precisión.

La campaña armamentística de las potencias rivales de EE. UU. es un tema que preocupa a Donald Trump y su administración. | Foto: AFP

Sin embargo, Rusia y China ya han puesto en funcionamiento vehículos hipersónicos de planeo operativo, incluso con cargas nucleares, indica Newsweek. Así bien, en la administración Trump no pretende ceder terreno para que Estados Unidos quede en desventaja ante posibles conflictos futuros.

Las claves de las ATC

Según el Departamento de Guerra, estas áreas incluyen Inteligencia Artificial Aplicada, Biomanufactura, Tecnologías Logísticas en Entornos Disputados, Dominio Cuántico y de la Información en el Campo de Batalla y Energía Dirigida a Escala e Hipersónica.

Estados Unidos pretende estar a la vanguardia respecto al arsenal militar a nivel mundial. | Foto: Getty Images

Están diseñadas para afrontar desafíos en el “campo de batalla moderno”, lo cual permitirá que los combatientes superen amenazas enemigas con “el objetivo de mantener el dominio operativo en cualquier teatro de operaciones”, dice un comunicado oficial.

El subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería (USW(R&E)), Emil Michael, sostiene que “Nuestros adversarios se mueven rápido, pero nosotros nos moveremos aún más rápido”.

La vanguardia de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

“El combatiente no pide resultados para mañana; los necesita hoy. Estas seis Áreas Tecnológicas Críticas no son solo prioridades; son imperativos. El combatiente estadounidense utilizará la tecnología más avanzada para maximizar la letalidad”, enfatizó Michael.

La administración Trump pretende fortalecer las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que “las fuerzas armadas de nuestra nación siempre han estado a la vanguardia”.

“Las ATC garantizarán que nuestros soldados nunca se enfrenten a una guerra justa y que cuenten con los mejores sistemas para lograr la máxima letalidad. El Departamento de Guerra está comprometido a seguir siendo la fuerza de combate más letal del planeta”, agregó el funcionario de Trump.

Las armas hipersónicas de Estados Unidos

La solicitud de presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2026 es de 3.900 millones de dólares para investigación hipersónica.

Los bombarderos B-52 de EE. UU. se unen al ejercicio con Corea del Sur en una serie de maniobras militares | Foto: AP

Medio locales han informado convenios con empresas privadas para lograr que los sistemas hipersónicos sean escalables y viables para un eventual despliegue masivo.

Por ejemplo, compañías como Castelion han producido armamento de ataque con lanzadores HIMARS, muy usados en el ejército.