El misterio detrás de la muerte de KingCobraJFS: el YouTuber polémico que apareció sin vida en su apartamento

Joshua “KingCobraJFS” Saunders, conocido en YouTube por su estilo gótico y personalidad extravagante, fue hallado sin vida en su apartamento en Casper, Wyoming, a los 34 años, cuando su padre llegó con la intención de llevarlo a una consulta médica y lo encontró sin pulso.

La policía lo describió como un caso de muerte no atendida, tratada como un suceso aislado, y la oficina forense programó una autopsia para determinar la causa exacta.

Josh acumuló una comunidad digital leal gracias a contenidos tan imprevisibles como fascinantes. Desde transmisiones en vivo con experimentos culinarios y de bebidas hasta versiones vocales de metal, pasando por bricolaje extremo, música y temas paranormales. También se hizo conocido por fabricar y vender varitas artesanales, un elemento distintivo que alimentaba su estética mística que llamó la atención de una base de seguidores devotos.

El YouTuber era conocido por sus transmisiones polémicas y su estilo irreverente. | Foto: Captura de pantalla / YouTube

Su vida estuvo marcada por dificultades reales y profundas. Diagnosticado con síndrome de Asperger, Saunders habló abiertamente en sus videos sobre su lucha con el alcoholismo, la intimidación constante desde la infancia, la depresión y los pensamientos suicidas.

Ese conflicto entre su dolor personal y el público intrusivo lo convirtió en una figura polarizadora; amado por muchos por su autenticidad, pero también objeto de burlas despiadadas de haters que, en algunos casos, incluso le enviaban alcohol.

En un video emotivo, luego eliminado, grabado por su padre en el canal de Josh, este expresó un dolor profundo: “Desde los tres años, fue constante. Era como si tuviera un letrero de neón que decía ‘por favor, métanse conmigo’”, dijo, refiriéndose al acoso que sufrió durante toda su vida.

El padre compartió su intención inicial de eliminar todo rastro digital del hijo como reacción a su duelo, pero decidió no hacerlo de acuerdo al deseo que creía que él hubiera tenido.

A pesar de las críticas, el creador de contenido mantenía una base de fans fiel que lo apoyaba. | Foto: Comunidad de fans

Los seguidores volcados en redes como X y Reddit inundaron las plataformas con tributos, memes y capturas de transmisiones clásicas; el hashtag #RIPKingCobraJFS se convirtió en tendencia por la intensidad de las reacciones.

En foros como Reddit, mensajes como “Fuck sickos! Long live gothic King Cobra JFS” (¡Malditos enfermos! ¡Larga vida al gótico King Cobra JFS!) o “He lived life unapologetically… hope you’re at peace now” (Vivió la vida sin pedir disculpas… espero que ahora estés en paz.) evidencian no solo la pena, sino el vínculo que logró con su audiencia.

Aunque aún no se ha publicado el informe final de la autopsia, las primeras especulaciones apuntan a una posible insuficiencia orgánica o daño hepático, posiblemente agravado por su consumo prolongado de alcohol y el contexto emocional agravado por la pérdida de figuras cercanas, incluidos su amigo más íntimo y su ídolo musical, Ozzy Osbourne.

La figura de KingCobraJFS, pese a sus luchas, también mostró una faceta emprendedora y artística. Sus transmisiones en directo alcanzaban miles de visualizaciones, y varios medios estadounidenses reportaron que, a través de YouTube, merchandising y música independiente, llegó a generar ingresos considerables.

Esa mezcla de autenticidad y rareza le permitió ser tanto un símbolo de resistencia frente a la adversidad como un caso de estudio en torno a la exposición digital y sus efectos.

Su muerte ha dejado una mezcla de tristeza y conmoción en las redes sociales. | Foto: Archivo / Internet

Para muchos de sus seguidores, Saunders representaba algo más que un creador excéntrico. Su honestidad brutal sobre la enfermedad, el dolor y la marginación lo convirtió en un espejo para miles de jóvenes que se sentían fuera de lugar.

Aunque la polémica lo persiguió hasta el final, su legado se refuerza en haber demostrado que incluso las voces más marginales pueden resonar en un escenario global.