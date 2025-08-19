Influencer latina fue asesinada a tiros en Nueva York; Cardi B y otros famosos lamentaron su muerte

La escena musical y nocturna de Nueva York se encuentra de luto luego de que se confirmara que Ariela Mejía Polanco, conocida en redes sociales como Ariela ‘La Langosta’, fuera asesinada en Nueva York, el 17 de agosto de 2025.

La creadora de contenido tenía 33 años y residía entre los condados de Westchester y Rockland, en el estado de Nueva York. Originaria de República Dominicana, se mudó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y consolidó una carrera multifacética como mesera en reconocidos clubes nocturnos, así como también como bailarina exótica, modelo e influencer.

Su popularidad se sumó a la cantidad de seguidores en redes sociales, donde superó el medio millón de fans, con quienes compartía contenido relacionado con moda, vida nocturna, modelaje y entretenimiento.

La influencer trabajaba en el club Ikon de Manhattan, último lugar al que asistió antes de ser cruelmente asesinada. De acuerdo con la información revelada por las autoridades policiales y la Oficina del Médico Forense, la madrugada del 17 de agosto fue encontrado su cuerpo al interior de su carro, un Mercedes-Benz G-Class negro, con múltiples heridas de bala en la zona de Cross County Parkway en Mount Vernon. El vehículo presentaba daños visibles en la ventanilla del conductor, lo que indicaba un ataque directo y premeditado.

Las autoridades policiales del Condado de Westchester iniciaron una investigación por homicidio y, aunque se detuvo para interrogatorio a Nata Cartier, pareja sentimental de Ariela, hasta ahora no hay arrestos formales.

En el ámbito artístico, Ariela colaboró en 2023 en el videoclip “Wapae” del rapero Tekashi 6ix9ine, quien expresó públicamente su dolor y tristeza por la pérdida, calificándola como una “tremenda mujer” y “la reina de Nueva York”. Otras figuras como Cardi B y La Insuperable también mostraron su pesar y realizaron homenajes a la joven dominicana a través de sus redes sociales.

Tras conocerse los hechos, el club Ikon de Manhattan, donde trabajaba la creadora de contenido, suspendió sus actividades y publicó un mensaje destacando la luz y felicidad que Ariela aportaba: “Hoy perdimos a nuestra estrella brillante. Todavía no lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad”. El establecimiento también anunció el apoyo a la familia de Ariela y manifestó el dolor compartido por toda su comunidad.