Suscribirse

Gente

Palestina participará, por primera vez, en Miss Universo; esta es la candidata que competirá en el certamen

Por primera vez en 73 años desde la creación de Miss Universo, Palestina tendrá a una representante.

Redacción Gente
19 de agosto de 2025, 10:29 p. m.
Miss Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo
Miss Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo | Foto: Instagram @nadeen.m.ayoub

La participación de Palestina en el certamen de Miss Universo será una novedad histórica para el evento en su edición 2025. Por primera vez, el pueblo palestino tendrá una representante oficial: Nadeen Ayoub, una modelo y activista de 27 años, quien fue coronada Miss Palestina en 2022. Este año, la joven competirá en la edición número 74 de Miss Universo, que se celebrará en 21 noviembre en el Impact Arena en Pak Kret, Bangkok, Tailandia. En el certamen también participarán otras 130 candidatas de diferentes países y territorios.

Contexto: Claudia Bahamón llega a Miss Universe Colombia 2025; brillará en el escenario

Nadeen Ayoub es reconocida no solo por su belleza, sino también por su activismo y compromiso con la causa palestina. Su raíz familiar se extiende desde Yafa hasta Cisjordania, y ha vivido en distintos países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, y actualmente reside entre Dubái y Ramala.

Ayooub estudió inglés y psicología en la University of Western Ontario en Canadá, se desempeña como empresaria, coach de fitness y consultora nutricional. Es fundadora de la Organización Miss Palestina, una institución que ahora se encargará de seleccionar a futuras representantes palestinas en eventos internacionales.

Contexto: La última publicación de Kseniya Alexandrova, la Miss Rusia que murió trágicamente: fue un día antes del accidente

La coronación de Ayoub como Miss Palestina en 2022 marcó el primer paso hacia esta histórica participación. La Organización de Miss Universo confirmó su inclusión, destacando en un comunicado que Nadeen encarna la resiliencia y la determinación, valores centrales en la plataforma del certamen que celebra la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento femenino.

Tras su designación oficial, Ayoub expresó en sus redes sociales el profundo significado de esta oportunidad, “Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver”, añadió Ayoub.

Durante el certamen, Nadeen planea representar su cultura no solo con su presencia sino también a través de la elección de diseños y símbolos palestinos, subrayando la identidad y la historia de su pueblo. Su participación es también un acto simbólico de visibilidad para Palestina en un escenario global, justo en momentos en que el conflicto y la crisis humanitaria en la región captan la atención internacional.

Contexto: Emmanuel Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino y desata la ira de Israel

El anuncio sobre la participación de Palestina en el certamen de belleza, coincide con el número creciente de países que se han comprometido con reconocer al Estado palestino. Más de 145 naciones se han sumado al llamado para el reconocimiento internacional entre ellos Australia, Canadá y Francia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claire’s se reestructura bajo el Capítulo 11: el icónico minorista para adolescentes lucha por sobrevivir

2. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

3. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

4. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

5. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PalestinaMiss UniversoIsrael

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.