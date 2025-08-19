Palestina participará, por primera vez, en Miss Universo; esta es la candidata que competirá en el certamen

La participación de Palestina en el certamen de Miss Universo será una novedad histórica para el evento en su edición 2025. Por primera vez, el pueblo palestino tendrá una representante oficial: Nadeen Ayoub, una modelo y activista de 27 años, quien fue coronada Miss Palestina en 2022. Este año, la joven competirá en la edición número 74 de Miss Universo, que se celebrará en 21 noviembre en el Impact Arena en Pak Kret, Bangkok, Tailandia. En el certamen también participarán otras 130 candidatas de diferentes países y territorios.

Nadeen Ayoub es reconocida no solo por su belleza, sino también por su activismo y compromiso con la causa palestina. Su raíz familiar se extiende desde Yafa hasta Cisjordania, y ha vivido en distintos países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, y actualmente reside entre Dubái y Ramala.

Ayooub estudió inglés y psicología en la University of Western Ontario en Canadá, se desempeña como empresaria, coach de fitness y consultora nutricional. Es fundadora de la Organización Miss Palestina, una institución que ahora se encargará de seleccionar a futuras representantes palestinas en eventos internacionales.

La coronación de Ayoub como Miss Palestina en 2022 marcó el primer paso hacia esta histórica participación. La Organización de Miss Universo confirmó su inclusión, destacando en un comunicado que Nadeen encarna la resiliencia y la determinación, valores centrales en la plataforma del certamen que celebra la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento femenino.

Tras su designación oficial, Ayoub expresó en sus redes sociales el profundo significado de esta oportunidad, “Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver”, añadió Ayoub.

Durante el certamen, Nadeen planea representar su cultura no solo con su presencia sino también a través de la elección de diseños y símbolos palestinos, subrayando la identidad y la historia de su pueblo. Su participación es también un acto simbólico de visibilidad para Palestina en un escenario global, justo en momentos en que el conflicto y la crisis humanitaria en la región captan la atención internacional.