Influencers sobreviven a accidente mientras grababan video; así fue el momento en que una camioneta atravesó restaurante donde comían

El accidente ocurrió mientras los creadores de contenido realizaban una reseña gastronómica de un restaurante enHouston, Texas.

Redacción Gente
19 de agosto de 2025, 8:25 p. m.
Patrick Blackwood y Nina Santiago, dos reconocidos influencers de contenido gastronómico, vivieron un momento aterrador que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.
Mientras grababan un video para su canal de YouTube en el restaurante Cuvee’s Culinary Creations, ubicado en Houston, Texas, una camioneta perdió el control y se estrelló violentamente contra la ventana del local donde se encontraban comiendo.

El accidente fue tan fuerte que el vehículo impactó justo en la mesa donde estaban sentados, lanzando a ambos influencers al suelo.

El incidente ocurrió mientras la pareja disfrutaba y grababa una reseña gastronómica sobre la oferta de platos del restaurante.

Así fue captado el momento exacto del accidente:

En el video se ve como Patrick reacciona rápidamente para proteger a Nina, apartándola del lugar en el instante del accidente. Los empleados y otros comensales quedaron sorprendidos ante lo ocurrido, mientras que los creadores de contenido sufrieron cortes y contusiones que requirieron atención médica inmediata.

Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, donde permanecieron bajo observación. De acuerdo al parte médico, Patrick sufrió una fractura en el brazo, mientras que Nina sufrió diversos cortes en su cuerpo y se encuentran estables.

(FULL VIDEO) SUV SMASHES INTO OUR RESTAURANT MID-BITE! We Almost Died – HORROR Story

Tras el accidente, la pareja de influencers compartió un video en sus redes, acompañado de una reflexión que decía: “Ni siquiera podemos empezar a expresar lo increíblemente afortunados que nos sentimos de estar vivos después de lo que nos ocurrió. Esta aterradora experiencia nos ha hecho darnos cuenta de lo valiosa que es la vida".

“Mañana no está prometido, haz hoy lo que quieres hacer, vive feliz hoy, deja ir todo lo que te detiene y perdona a todos. No tienes tiempo para esas tonterías. Realmente sentimos que se nos ha dado una segunda oportunidad y estamos comprometidos a aprovecharla al máximo", señalaron.

Nina Santiago también expresó su agradecimiento en su cuenta personal por seguir con vida y destacó que este fue el segundo accidente que sufría en menos de un mes.

Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean. Esta podría haber sido nuestra última comida”, reflexionó.

Nina también hizo una emotiva mención a su perro Loyal, fallecido en noviembre de 2024, a quien atribuyó una suerte de protección espiritual durante el accidente. “Agradecida con el universo y nuestro cachorro ángel Leal, que falleció en noviembre de 2024 y nos protegió desde arriba”, aseguró la creadora de contenido.

Tras los hechos sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y alivio tras haber sobrevivido al grave accidente y quienes suman más de 400.000 seguidores. Sobre lo ocurrido las autoridades locales de Houston siguen investigando las causas del accidente y el estado de salud de la conductora, quien según lo revelado por el dueño de restaurante se dirigía a un evento privado cuando perdió el control del vehículo.

