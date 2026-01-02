Por primera vez, el Seguro Social de Estados Unidos (SSA) llevará a cabo atención presencial en San Salvador, El Salvador, del 26 al 29 de enero de 2026, ofreciendo a los beneficiarios y personas con consultas sobre jubilación, discapacidad o pagos de sobrevivientes la oportunidad de realizar trámites directamente con delegados oficiales.

Esta iniciativa busca facilitar gestiones que normalmente se hacen por teléfono o en línea, permitiendo actualizar información personal, aclarar pagos pendientes y recibir orientación directa sin tener que viajar a Estados Unidos.

Atención presencial del Seguro Social de EE. UU. en Centroamérica

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos confirmó que el Gobierno y autoridades de El Salvador coordinarán la presencia de delegados estadounidenses en ese país para brindar asistencia directa a residentes que reciben o esperan recibir beneficios del Seguro Social estadounidense, como se ha registrado en El Cronista.

La iniciativa, anunciada oficialmente y respaldada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de enero de 2026 en la ciudad capital, San Salvador.

Durante ese lapso, quienes tienen derecho a prestaciones federales como jubilación, discapacidad, pagos para sobrevivientes o consultas sobre elegibilidad, podrán ser atendidos personalmente sin tener que viajar a Estados Unidos o gestionar trámites únicamente por medios electrónicos o telefónicos.

Este tipo de presencia física de la SSA en el exterior es poco frecuente y representa una oportunidad clave para miles de salvadoreños y residentes de países vecinos que, por distancia o condiciones económicas, enfrentan barreras para comunicarse con las oficinas regionales tradicionales.

La representación latinoamericana de la SSA con sede en San José, Costa Rica, ha organizado la visita como parte de un esfuerzo por acercar la asistencia a quienes más la necesitan.

Ciudadanos y residentes en El Salvador podrán recibir orientación directa sobre beneficios del Seguro Social de EE. UU. en enero de 2026. Foto: Getty Images

¿Qué significa esta asistencia y cómo accederla en 2026?

La atención de la SSA en El Salvador permitirá realizar gestiones que normalmente se tramitan a distancia o en oficinas estadounidenses, como actualización de datos personales, consultas sobre pagos retenidos o atrasados, y orientaciones sobre estatus de beneficios.

Funcionarios enfatizan que, por la elevada demanda de este tipo de servicio, la atención será únicamente con cita previa, tramitada mediante un formulario habilitado por las autoridades encargadas.

Aunque la SSA mantiene canales regulares de servicio por internet y teléfono para ciudadanos y residentes en el extranjero, esta visita especial responde a las necesidades específicas de la amplia comunidad de beneficiarios en El Salvador y otras naciones latinoamericanas, muchos de los cuales dependen de estos pagos como su principal fuente de ingreso.

Este despliegue destaca, además, la importancia de los pagos que la SSA realizará a partir de enero de 2026, cuando incrementará las prestaciones en un 2,8 % por ajuste por costo de vida (COLA), beneficiando a decenas de millones de estadounidenses y residentes en el exterior que dependen de estos beneficios, como lo ha anunciado Social Security.

Si desea más detalles oficiales o cómo agendar una cita, la SSA y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador han facilitado canales de información para orientar a los beneficiarios interesados en aprovechar esta asistencia en enero de 2026.