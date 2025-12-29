Seguro Social en EE. UU. ya definió el calendario de pagos de 2026: estas son las fechas exactas en las que llegará el dinero

Varias agencias de Estados Unidos que realizan pagos a los ciudadanos por beneficios a los que estos aplican ya han anunciad los horarios para el año entrante, con la finalidad de que las personas se programen para recibir su dinero y también planifiquen sus gastos y sus bolsillos para adecuarse al calendario.

La Administración del Seguro Social (SSA) reveló los días de pagos, que se realizan en tandas durante el mes, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario. Este organismo envía un monto económico a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los veteranos y sus familiares, y los cónyuges o hijos de personas que fallecieron y aplicaban para algunos de los beneficios.

El Seguro Social se paga en varias tandas al mes. Foto: Composición Semana/ Getty images/ Univisión

Las primeras personas en recibir un pago del Seguro Social el próximo año son aquellos que hacen parte del programa Suplementario de Seguridad (SSI), que brinda asistencia económica a las personas de bajos ingresos. Allí pueden estar incluidos ciudadanos mayores de 65 años, personas con discapacidad visual o alguna condición médica que les impida trabajar.

Trabajar legalmente en Estados Unidos es posible para los colombianos: guía con las opciones y rutas para acceder a empleo

Las personas de este programa recibirán el dinero, que corresponde a enero, el próximo 31 de diciembre, debido a que el primer día del año es feriado. Además, el pago para febrero llegará el 30 de enero, ya que el 31 de enero y el 1 de febrero son fines de semana.

Los jubilados son unos de los beneficiarios. Foto: Composición Semana/ Getty images

El viernes 2 de enero del 2026, los beneficiarios inscritos desde antes de mayo de 1997 y los beneficiarios que también reciben SSI, contarán con el dinero en sus cuentas.

Miles de jubilados en EE. UU. pueden acceder a pagos por incapacidad: el Seguro Social amplía su lista de enfermedades

Los demás pagos se realizan de acuerdo a la fecha de nacimiento de los estadounidenses:

Miércoles 14 de enero: Nacidos del 1 al 10 de cada mes.

Nacidos del 1 al 10 de cada mes. Miércoles 21 de enero: Nacidos del 11 al 20 de cada mes.

Nacidos del 11 al 20 de cada mes. Miércoles 28 de enero: Nacidos del 21 al 31 de cada mes.

Los pagos se suelen hacer los miércoles. Foto: Getty Images

Así mismo, en octubre, la Administración del Seguro Social informó que los pagos contarán con un aumento del 2,8 % para el año entrante, lo que responde a la inflación y al elevado costo de vida en Estados Unidos.

Las cifras actualizadas de la agencia detallan que los jubilados reciben alrededor de 2.000 dólares al mes, lo que depende de la edad en la que se retiraron laboralmente. Los trabajadores con alguna discapacidad médica cuentan con aproximadamente 1.500 dólares mensuales. Los beneficiarios del SSI reciben, en promedio, 717 dólares cada mes.