Empresa de bebidas gaseosas de Estados Unidos anunció su quiebra

Los voceros de la marca anunciaron las últimas noticias.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 8:46 p. m.
Bebidas azucaradas gaseosas
Bebidas azucaradas gaseosas | Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

El mercado de las bebidas es uno de los más competidos a nivel mundial. En cada uno de los países se establecen nuevas marcas, las cuales pretenden competir contra compañías del calibre de Coca-Cola o Pepsi.

Kombucha Town, una empresa de origen norteamericano que logró posicionarse en el mercado por medio de su portafolio de productos, anunció que se acogerá al Capítulo 11 de quiebras, con el objetivo de poder asumir los pasivos económicos con los que cuenta.

Chris McCoy, fundador de la compañía, anunció que la marca cuenta con deudas por más de dos millones de euros, lo cual dificulta su operación.

Creativo
El mercado de las bebidas es uno de los más competidos. | Foto: Getty Images

La marca contaba con un portafolio de servicios que era ofrecido en diversos estados del país y que logró tener gran acogida al momento de su fundación, alcanzando un pico en el año 2020.

La empresa era reconocida por ofrecer productos que pretendían ser una opción saludable para las personas, y que prometían mejoras al sistema digestivo.

“Estas bacterias beneficiosas favorecen la digestión. Los aminoácidos ayudan a desintoxicar el hígado y otros órganos. Los antioxidantes protegen el cuerpo y refuerzan el sistema inmunitario. Todo esto contribuye a un intestino mucho más sano, un metabolismo acelerado y un estado de ánimo más feliz y equilibrado”, señala la marca en su portal web.

Con las nuevas medidas, la empresa buscará que sus bienes puedan ser utilizados para pagar las deudas con proveedores y otros acreedores. Sin embargo, también se plantea una reorganización que permita continuar operando a menor escala.

Según la marca, diversas dificultades fueron agravando las pérdidas, hasta llegar a un punto en el cual fue insostenible continuar con la operación tras diez años de actividad.



Estos problemas no solo impactaron su rentabilidad, sino que también dañaron su reputación entre socios comerciales y clientes, lo que deterioró aún más su situación financiera.

¿Qué es el Capítulo 11?

Este formato es una opción con la que cuentan las empresas en Estados Unidos para reorganizar su estructura u operaciones y así superar una crisis financiera.

El pequeño consumió una bebida empacada en una botella de gaseosa.
La marca contaba con diversos productos en el mercado. | Foto: 123rf

Las empresas que busquen acogerse a estas medidas deben señalar la afectación que presentan y el plan que han diseñado, el cual será analizado por expertos en la materia.

En los últimos años, diversas empresas se han acogido a esta medida debido a las dificultades económicas que enfrentan.

