WeightWatchers anunció este martes que se acogerá al Capítulo 11 de protección por bancarrota con el objetivo de eliminar 1.150 millones de dólares en deuda y centrarse en su transición hacia proveedor de servicios de telesalud.

La empresa matriz, WW International Inc., afirmó contar con el respaldo de casi tres cuartas partes de sus acreedores y espera salir del proceso de bancarrota en 45 días, o incluso antes.

La marca contaba con productos para el control del peso. | Foto: Getty Images

Fundada hace más de 60 años, WeightWatchers ha enfrentado dificultades en los últimos años. En 2023, la compañía incursionó en el negocio de los medicamentos recetados para la pérdida de peso, particularmente con la adquisición por 106 millones de dólares de Sequence —ahora conocida como WeightWatchers Clinic—, un servicio de telesalud que ayuda a los usuarios a obtener recetas para medicamentos como Ozempic, Wegovy y Trulicity.

En su más reciente informe de resultados, publicado el martes, la empresa reportó que los ingresos del primer trimestre disminuyeron un 10%, mientras que las pérdidas ajustadas ascendieron a 47 centavos por acción. No obstante, los ingresos por suscripciones clínicas (relacionadas con los medicamentos para perder peso) aumentaron un 57% interanual, alcanzando los 29,5 millones de dólares.

En septiembre, la directora ejecutiva de WW International, Sima Sistani, renunció, y la empresa —con sede en Nueva York— nombró como directora ejecutiva interina a Tara Comonte, miembro de la junta directiva de WeightWatchers y exejecutiva de Shake Shack.

La empresa contaba con un gran portafolio de productos. | Foto: Getty Images

Comonte, ahora directora ejecutiva, declaró el martes:

“A medida que la conversación sobre el peso se centra en la salud a largo plazo, nuestro compromiso de ofrecer soluciones confiables, con respaldo científico y holísticas, basadas en el apoyo comunitario y en resultados duraderos, nunca ha sido más fuerte ni más importante”.

Las acciones de la compañía se han cotizado por debajo de un dólar desde principios de febrero. Tras el anuncio, en operaciones fuera de horario, el valor de la acción se desplomó a la mitad, ubicándose en 39 centavos. La declaración de bancarrota fue presentada en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware.

En los últimos meses, diversos sectores de la industria de Estados Unidos han declarado que se han visto en la necesidad de acogerse al capítulo 11 de quiebras por no poder cumplir con sus obligaciones financieras. Por otra parte, los impuestos que se han puesto por las medidas de Donald Trump han afectado el desarrollo de las operaciones en el país.